أمريكي من أصل هندي يحرز رتبة "أستاذ دولي" في الشطرنج بعمر الـ 12

المصدر: البيان

أحرز شاب في الثانية عشرة من عمره رتبة " أستاذ دولي كبيرInternational Grand Master في لعبة الشطرنج.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ اللعبة التي يتمكن شخص من الحصول خلالها على هذا اللقب، وهو في سن الثانية عشرة. وأما الشاب المكرم فهو أمريكي من أصل هندي يسمى "أبهيمانيو ميشرا". وهو يقيم مع أسرته في ولاية نيو جيرسي الواقعة في شمال الولايات المتحدة الأمريكية الشرقي، وفق "مونت كارلو".

والملاحظ أن هذه الرتبة هي الأعلى التي يمنحها الاتحاد الدولي للشطرنج لأشخاص موهوبين في لعبة الشطرنج. وتأتي بعدها رتب أخرى أقل أهمية، وهي عموما على التوالي: رتبة أستاذ دولي International Master وأستاذ اتحادي Master FIDE ومرشح أستاذ Candidate Master.

وكان أصغر شخص يحمل لقب " أستاذ دولي كبير" في لعبة الشطرنج روسي الجنسية. واسمه "سرغاي كارجاكين"، وأحرز اللقب في العام 2002 وعمره 12 عاما و7 أشهر. وقد علق على فوز الشاب الأمريكي من أصل هندي باللقب ذاته، فقال إنه يشعر بالحزن ولكنه تمنى للفائز الجديد التوفيق والنجاح.

وتجدر الإشارة إلى أن أصغر شاب تحصل على هذا اللقب؛ أي أبهيمانيو ميشرا، قد بدأ يتعلم الشطرنج وهو في الثانية من عمره وانتصر على أبيه في الشطرنج وهو في الخامسة.

وتقول صحيفة "اندبان اكسبريس"، التي خصصت ملفا لبطل الشطرنج الجديد إنه يتذكر بدقة متناهية كل ما يراه ويستوعب كل ما من حوله، بالإضافة إلى كونه بارعا لا مثيل له في الهجوم والدفاع.

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