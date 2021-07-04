«عربي الدراجات» يعتمد موعد «مهرجان الدراجة العربية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ترأس الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة الاتحاد الاتحاد العربي اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد «عن بُعد»، واعتمد الاجتماع موعد استضافة مصر لمهرجان الدراجة العربية «طريق، مضمار، بي ام اكس، جبلية» وذلك خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، وحض كل الاتحادات الوطنية العربية للدراجات للمشاركة به لكي يحقق الأهداف المنشودة ويعزز من مكانة الدراجة العربية إقليمياً ودولياً.

كما كلف الاجتماع الأمين العام للاتحاد للمتابعة مع الاتحاد السعودي للدراجات بشأن استضافته بطولة كأس الاتحاد العربي للدراجات وتذليل العقبات التي قد تعترض تلك الاستضافة، كما تقرر تنظيم انتخابات رئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد العربي للدراجات خلال شهر مايو 2022 م بجمهورية مصر العربية وباستضافة من الاتحاد المصري للدراجات.

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