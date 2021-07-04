نائب رئيس وزراء أوزبكستان يشيد بجهود الإمارات لتطوير الحركة «البارالمبية الآسيوية»

المصدر: دبي - وام

أشاد عزيز عبد الحكيموف نائب رئيس وزراء أوزبكستان وزير السياحة والرياضة بجهود الإمارات ومبادراتها من أجل تطوير الحركة «البارالمبية» في القارة الآسيوية. ونوه في هذا الصدد بجهود ماجد العصيمي رئيس اللجنة «البارالمبية» الآسيوية للجنة مما كان له المردود الإيجابي على مسيرة المنتسبين للجنة.

جاء ذلك خلال لقائه بالعاصمة الأوزبكية «طشقند» برئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية بدعوة من الحكومة الأوزبكية لدراسة استضافة أوزبكستان لدورة الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب 2025.

وقدم العصيمي الدرع البارالمبية إليه بمناسبة هذه الزيارة، مشيداً بجهود أوزبكستان من أجل دعم رياضة «أصحاب الهمم» وتوفير عوامل النجاح لهم لتحقيق طموحاتهم على الصعد كافة وفق النهج المرسوم من اللجنة البارالمبية الوطنية.

حضر اللقاء أوميد أخماتجانوف رئيس اللجنة الأولمبية الأوزبكية ومختار تشكا جيوف رئيس اللجنة البارالمبية الأوزبكية وعدد من المسؤولين بحكومة أوزبكستان.

اهتمام كبير

وتحدث نائب رئيس الوزراء عن الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لهذه الفئة والمرسوم الذي صدر أخيراً بالتساوي في الإنجازات والتكريم والمكافآت على مستوى الميداليات بين الأبطال الأولمبيين والبارالمبين وسن بعض القوانين والتشريعات التي من شأنها تحسين حياة أصحاب الهمم، داعياً اللجنة البارالمبية الآسيوية إلى دعم مشاريع الحركة البارالمبية الأوزبكية من خلال تقديم المشورة وتهيئة البنية التحتية لـ «أصحاب الهمم».

واستعرض العصيمي الدور الكبير الذي تلعبه اللجنة البارالمبية الآسيوية والتحديات التي تواجه رياضة «أصحاب الهمم» في القارة في أعقاب «جائحة كورونا» التي اجتاحت العالم، مؤكداً دور الرياضة في حياة «أصحاب الهمم» من خلال دمجهم في المجتمع على مختلف المستويات.

وأشاد طارق الصويعي المدير التنفيذي للجنة البارالمبية الآسيوية بالجهود التي تبذلها اللجنة البارالمبية الأوزبكية ونجاحها في تحقيق العديد من الإنجازات بحصول المنتخب الأوزبكي على المركز السادس وتحقيق 75 ميدالية في «أسياد جاكرتا» و31 ميدالية في «بارالمبية ريو» 2016 وتصدره رياضة الجودو في الترتيب العالمي، حيث تعتبر أوزبكستان أفضل دولة في العالم على الصعيد البارالمبي.

وتفاعل العصيمي مع «أصحاب الهمم» خلال الكرنفال الرياضي البارالمبي الذي أقيم على هامش الزيارة والذي شارك فيه مع الأبطال الأوزبك في الشطرنج وتنس الطاولة والجري على الكراسي المتحركة.

كما التقى ترديموف إيركنجون حاكم سمرقند رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، حيث ناقش الاجتماع إمكانية التعاون من أجل استضافة سمرقند بعض الأحداث القارية فيما زار العصيمي أيضاً جامعة سمرقند للسياحة إحدى المعالم الأكاديمية الحديثة، والذي اطلع على الطرق المتبعة في صناعة السياحة وتهيئة البنية التحتية لـ «أصحاب الهمم».

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