شباب الأهلي يعلن عن تعاقدات رجال اليد للموسم الجديد

المصدر: (فائز بجبوج – دبي )

أعلن ماجد سلطان المدير التنفيذي لإدارة الألعاب الجماعية في نادي شباب الأهلي، أمس، عن تعاقدات الفريق الأول لكرة اليد في النادي، للموسم الجديد 2021 - 2022، حيث تعاقد مع المدرب الجزائري كمال عقاب، وأسندت مهمة المدرب المساعد إلى عمر أحمد، كما عيّن خميس السويدي في منصب الإداري، وتم تدعيم الفريق بالتعاقد مع المحترف الفرنسي أروان سيكام، والتونسي أسامة الغشام الذي سيتم قيده ضمن فئة اللاعب المقيم.

وأكد ماجد سلطان أن هذه التعاقدات تمت بعد دراسة متأنية، وأضاف: المدرب كمال عقاب ليس غريباً عن اللعبة في الدولة، كما أن عمر أحمد سبق أن عمل مساعداً لمدرب شباب الأهلي، كما سبق لخميس السويدي تولي هذه المسؤولية في الموسم قبل الماضي وله تاريخ مع اللعبة ضمن أروقة النادي. وجاء التعاقد مع المحترف الفرنسي سيكام ليحل مكان مواطنه المحترف السابق وائل المزوغي، ويأتي التعاقد مع سيكام في ظل الخبرات الاحترافية التي يمتلكها

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