«فتيات الشارقة» ينظم «ملهمات الشطرنج»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

انطلقت، أول من أمس، منافسات الدورة الصيفية التنشيطية «ملهمات الشطرنج»، والتي ينظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع من خلال جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، حيث تشارك في الدورة 25 مشاركة من منتسبات الجمعية، وبشكل افتراضي، كما ينظم النادي الدورة الصيفية المفتوحة للفتيات بدءاً من عمر 6 سنوات بمشاركة 25 لاعبة.

وأكدت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة أن النادي يسعى إلى التنسيق مع الوزارات والمؤسسات المختلفة المحلية والاتحادية ضمن خطته الاستراتيجية في نشر ثقافة اللعبة وتمكين الفتيات من ملء وقت فراغهن بما هو مفيد وممتع، ويأتي هذا التعاون في إطار الترويج للعبة الشطرنج في المؤسسات والهيئات، ودعم الفتيات على إيجاد الحل الأمثل خلال فترة الإجازة الصيفية.

وأكدت نجلاء الشامسي أن التنسيق جار مع العديد من المؤسسات الحكومية في الشارقة لتنظيم الدورات التدريبية وخلق المزيد من أوجه التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.

وقالت رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة إن الفترة الصيفية الحالية ستشهد إقامة العديد من الدورات والورش التي أعدها النادي ضمن مسؤوليته المجتمعية في بناء الجيل الجديد.

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