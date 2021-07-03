يد الشارقة توافق على انتقال لاعبها المصري الزين إلى برشلونة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعلن نادي الشارقة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عن موافقته على انتقال المصري علي زين العابدين، لاعب فريقه الأول لكرة اليد، إلى برشلونة الاسباني بداية من الموسم المقبل، وعقب انتهاء مشاركته مع مصر في أولمبياد طوكيو.

وتمنى الشارقة التوفيق للزين في المرحلة المقبلة من مشواره الرياضي، بعدما ساهم مع الفريق الإماراتي، ومنذ التعاقد معه في موسم 2018، قادماً من الدوري الفرنسي، في تحقيق 10 بطولات محلية، إلى جانب السوبر الإماراتي البحريني لكرة اليد، وميداليتين برونزيتين في بطولة آسيا.

وتناقلت الصحف المصرية الخبر بالكثير من الاهتمام، أوضحت أن برشلونة وافق على دفع الشرط الجزائي في تعاقد اللاعب مع الشارقة، وقيمته 500 ألف دولار.

ويعد علي زين أول لاعب مصري في التاريخ يلعب لبرشلونة بطل أوروبا، وثالث لاعب عربي يمثل الفريق الكتالونى في كرة اليد بعد التونسيين وائل جلوز ووليد بين عمور.

وسبق أن توج الزين بلقبي بطولة أمم أفريقيا مع مصر في 2016 و2020، كما توج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عام 2018، وحصل على المركز الثامن في بطولة العالم 2019، والمركز السابع في النسخة الأخيرة لبطولة العالم مصر 2021.

وبدأ على زين صاحب الـ30 عام مشواره مع الأهلي المصري، ولعب أيضا للنجم الساحلي التونسي، والجزيرة والشارقة، واكس بروفانس الفرنسي.

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