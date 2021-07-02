السماح للرياضيات "المرضعات" باصطحاب أطفالهن إلى أولمبياد طوكيو

المصدر: البيان

أعلن منظمو أولمبياد طوكيو أنهم سيسمحون للرياضيات اللواتي يرضعن بأخذ أطفالهن إلى الألعاب "عند الضرورة"، وذلك بعد انتقادات لقواعدهم الصارمة التي تمنع عائلات الرياضيين من حضور الدورة.

وجاء في بيان للمنظمين "فكرة أن العديد من الرياضيات اللواتي لديهن أطفال صغار قادرات على الاستمرار في المنافسة على أعلى المستويات هو أمر ملهم"، مؤكدين على انهم كانوا "عازمين على القيام بكل ما هو ممكن لتمكينهن من المشاركة في الألعاب".

إلا أن الأمريكية أليكس مورغان نجمة كرة القدم، والتي لديها ابنة تبلغ عامًا واحدًا، اعتبرت أن هذا غير كافٍ، بحسب "مونت كارلو".

وغرّدت حاملة لقب كأس العالم مرتين والمتوجة بذهبية أولمبياد لندن 2012 "لست متأكدة بما يعنوه بـ"عند الضرورة". هل يحدد ذلك الوالدة او اللجنة الأولمبية الدولية؟ نحن أمهات أولمبيات نقول لكم إنه ضروري. لم يتم إبلاغي انه بإمكاني أن آخذ ابنتي معي الى اليابان ونغادر بعد سبعة أيام".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز