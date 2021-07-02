«نايكي» راعياً لماراثون أدنوك أبوظبي 2021

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

كشف مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، عن رعاية «نايكي» الفنية للنسخة الثالثة من ماراثون أدنوك أبوظبي التي تقام الجمعة الموافق 26 نوفمبر المقبل، بأعلى معايير السلامة والتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المشاركين والجمهور، وذلك بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الخمسين، بما يسهم بترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للفعاليات الرياضية.

وتأتي الرعاية بموجب اتفاقية مع العلامة التجارية الرياضية الأبرز في العالم، وتستمر لمدة عامين، حيث ستقدم خلالها ملابس رياضية عالية الجودة خلال النسخة الثالثة من الحدث، مع استمرار الدعم خلال النسخة الرابعة التي تقام العام القادم، حيث يحصل المشاركون والعداؤون على قمصان الماراثون بصفة مجانية مقدمة من علامة نايكي، والتي سيكشف عنها رسمياً في إعلان خاص خلال شهر سبتمبر.

كما يمكن للمشاركين في سباقات الماراثون الانخراط في الحصص التدريبية الحصرية التي تقام بإشراف مدربي نايكي عبير الخاجة ومحمد البلوشي، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة.

في المقابل يواصل البرنامج التحضيري لماراثون أدنوك أبوظبي الذي يقدم الحصص التدريبية الأسبوعية المجانية، وبرامج لياقة بدنية مصممة خصيصًا لتناسب جميع الفئات، وذلك بإشراف يوسف رشدي، عضو اتحاد ألعاب القوى بالولايات المتحدة الأمريكية والحائز على عدة بطولات في الجري للمسافات الطويلة، كما يمكنهم الاطلاع ومتابعة أحدث التفاصيل عبر رابط الموقع الرسمي للماراثون:

https:/‏‏/‏‏www.adnocabudhabimarathon.com/‏‏training-support/‏‏

استراتيجية

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: يسرنا الإعلان عن إطلاق هذه الشراكة الاستراتيجية مع علامة نايكي، المجموعة العالمية المعروفة والرائدة في عالم الرياضة، كما نرحب بانضمامهم لقائمة شركاء ماراثون أدنوك أبوظبي .

والذي يتماشى مع خططنا الهادفة لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رياضية عالمية والعمل من خلال هذا التعاون لتقديم تجربة استثنائية للمشاركين الرياضيين، خصوصا وأن ماراثون أدنوك أبوظبي بات حدثاً عالمياً مميزاً يستقطب الآلاف من المشاركين من مختلف الفئات المجتمعية.

فخر

وقال محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة GMG، الموزع الرسمي لمنتجات علامة نايكي في دولة الإمارات: يتجسد هدفنا بإلهام كل شخص للفوز بكل ما يفعله، كما تفخر GMG بدعم هذه الخطوات من خلال علاماتنا التجارية، مضيفا: «سعداء بالمشاركة في ماراثون أدنوك أبوظبي.

حيث نهدف إلى تشجيع الحياة الصحية والنشاط البدني، ويتجسّد هذا الالتزام من خلال هذه الرعاية المفيدة لجميع الأطراف، ومتشوقون لرؤية جميع المشاركين يحملون العلامة التجارية الرياضية الأبرز في العالم».

ومع استمرار الاستعدادات لتنظيم الحدث الرياضي، يؤكد مجلس أبوظبي الرياضي على أولوية الاهتمام بصحة المشاركين والجماهير، وذلك بالتنسيق والتعاون المستمر مع الجهات الحكومية المعنية لضمان نجاح الحدث. ويُقام الحدث بإجراءات احترازية محكمة وتدابير وقائية للحفاظ على صحة المشاركين والجماهير.

كما يتعين على جميع المشاركين في ماراثون أدنوك أبوظبي 2021 إبراز ما يؤكد حصولهم على التطعيم ضد فيروس «كوفيد 19»، من أجل تحقيق أعلى معايير السلامة وتأمين الحدث من كافة الجوانب.

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