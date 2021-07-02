فؤاد درويش: «محاربي الإمارات» تفوقت عالمياً بدعم القيادة الرشيدة

المصدر: (أبوظبي: البيان الرياضي)

قال فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة لبطولات محاربي الإمارات، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، إن سلسلة محاربي الإمارات، تفوقت عالمياً بدعم القيادة الرشيدة، ذاكراً أن البطولة قدمت نموذجاً فريداً خلال كل النسخ السابقة، وأبرزها في النسخة 11، التي أقيمت في شهر يونيو 2020، خلال انتشار جائحة «كورونا»، التي تسببت في الإغلاق العالمي.

وأن تلك النسخة كان لها دور بارز في استقطاب أنظار العالم، لكون أن كل الرياضات الأخرى كانت متوقفة، عدا بطولة محاربي الإمارات.

مشيراً إلى أنها شهدت مشاركة 137 محارباً من أكثر من 50 دولة، في وقت كان فيه الجميع يتخوف من جائحة «كورونا»، لكن، ومن خلال دعم القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين، حققت نجاحاً كبيراً.

وأشار فؤاد درويش، إلى أنه مع نمو وانتشار الرياضة، كان لا بد من مواكبة التطور والدخول في مظلة تشريعية تحمي الأبطال المحاربين، وهي رؤية عبد المنعم الهاشمي رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وMMA والاتحاد الآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس مجلس إدارة بالمز الرياضية، بانضمام اللعبة إلى الاتحاد المحلي والدولي، كمظلة لهذه الرياضة، التي يتوقع أن تواصل الانتشار خلال الفترة القادمة، بتوسع قاعدة المشاركين داخل الدولة من محبي الرياضات القتالية.

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