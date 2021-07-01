اجتماع مثمر لاتحاد الكاراتيه مع «الدولي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تتواصل الاجتماعات التنسيقية والمتابعة الدورية للتحضيرات لبطولة العالم للكاراتيه التي تقام في دبي خلال الفترة من 16 وحتى 21 نوفمبر 2021، والتي تتزامن مع تنظيم إكسبو 2020، حيث استقبل اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي بدبي، الإسباني أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور الدكتور إبراهيم القناص رئيس الاتحاد العربي، وإبراهيم الدرع رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الآسيوي، وراشد عبد المجيد آل علي الأمين العام لاتحاد الإمارات للكاراتيه، مدير بطولة العالم للكاراتيه، والمهندس حميد شامس الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للكاراتيه، المنسق العام للبطولة، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للكاراتيه، المدير الفني للبطولة، والحكم الدولي جابر الزعابي عضو لجنة الحكام الآسيوية، وفريق العمل المنظم للبطولة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات والإجراءات والاستعدادات الخاصة بإقامة «مونديال» الكاراتيه للرجال والسيدات، والعديد من النقاط المهمة في إطار التنسيق المستمر بين الاتحادين الدولي والإماراتي لإنجاح البطولة التي ستشهد حضوراً كبيراً من أبطال وبطلات العالم، إضافة إلى وفود الدول المشاركة، ومناقشة كل الإجراءات الاحترازية الوقائية المطلوبة بشأن جائحة «كوفيد 19»، والإجراءات اللازمة لضمان سلامة اللاعبين وكل المشاركين بالبطولة، ومكان إقامتها في مجمع حمدان بن محمد الرياضي، والمقر الرئيسي لإقامة رؤساء الاتحادات واللجان العاملة وفنادق إقامة اللاعبين والقاعات المخصصة لاجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي التي ستعقد على هامش البطولة، والقاعات المخصصة لإقامة الدورات الدولية للحكام والمدربين واجتماعات اللجان الدولية.

وقدم سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه خلال الاجتماع، الشكر والعرفان، إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، لدعم سموه للرياضة عموماً، وتنظيم بطولة العالم للكاراتيه بدبي خصوصاً، ومقدماً شكره أيضاً إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، لدعم سموه للحدث العالمي.

وأعرب اللواء «م» الرزوقي عن سعادته بتنظيم الحدث الكبير بدولة الإمارات، مقدماً شكره للاتحاد الدولي للكاراتيه لإسناده تنظيم بطولة العالم إلى دبي في نوفمبر 2021، وثقة الاتحاد الدولي الكبيرة في قدرات أبناء الإمارات التنظيمية.

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