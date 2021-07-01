اتحاد السباحة يكشف عن أهداف مبادرة «صيف بلا غرق»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أطلق اتحاد السباحة مبادرة «صيف بلا غرق»، والخاصة بالحد من ظاهرة الغرق في أماكن السباحة بالدولة، من خلال مؤتمر صحفي عقد صباح أمس، في فندق انتركونتننتال فيستفال سيتي بدبي، بمشاركة ممثلي الجهات الرسمية الداعمة والمساهمة والمتضامنة لإنجاح البرنامج المعد لتنفيذ المبادرة.

وأشار الاتحاد في بداية المؤتمر، إلى أن الهدف من المبادرة، أن يكون الاتحاد يداً بيد مع كل الأسر والمؤسسات خلال فصل الصيف للتوجيه والتوعية بمخاطر ترك الأطفال على الشواطئ وفي حمامات السباحة بمفردهم، ونوه إلى إنه في كل عام نفجع بموت عدد من الأطفال نتيجة الغرق في العالم بسبب الإهمال وعدم التركيز مع الأطفال، وكشف عن إحصائية عالمية تؤكد أن الوفاة بسبب الغرق، تأتي في المركز الثالث عالمياً.

وأوضح الاتحاد أن المبادرة تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية تعلم السباحة، والحرص على الاهتمام بالأطفال أثناء فترة الصيف، وعدم ترك الأطفال بمفردهم على الشواطئ، حتى لا يكونوا عرضه للتعرض للغرق، وأن المبادرة أيضاً، لا تعني فقط بالأطفال والأسر، ولكن رسالة إلى كل المختصين بضرورة تواجد المنقذين في كل الشواطئ، وكتابة التعليمات وإرشادات ارتداد البحر، حتى يكون أولياء الأمور على علم بكافة الإرشادات.

وبين الاتحاد أن الإمارات حريصة كل الحرص على حياة كل مقيم على أرضها، وتقدم كل الخدمات التي تهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة وحياة الإنسان، وأن المسؤولية مشتركة، وأن الاتحاد يفخر بالتواجد والشراكة الاستراتيجية مع عدد كبير من المؤسسات الرياضية والحكومية في الدولة، من أجل صحة وسلامة الأطفال والأسر.

أهداف

بدوره، قال رئيس اتحاد السباحة سلطان السماحي: «يسعد مجلس إدارة اتحاد السباحة، الإعلان عن إطلاق مبادرة «صيف بلا غرق»، الهادفة إلى زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية الحرص والتركيز مع الأطفال خلال فترة الصيف، والتي تشهد للأسف في كل عام وعلى مستوى العالم عدداً من الوفيات بسبب الغرق نتيجة الإهمال وترك الأطفال بمفردهم».

وأوضح: «اتحاد السباحة عندما قرر أن يطلق المبادرة، كان يعلم الدور المجتمعي الكبير للمؤسسات الرياضية والمجالس على مستوى الدولة، وبالفعل وجد الاتحاد إقبالاً وتعاوناً من كافة المؤسسات للوقوف سوياً تجاه هذه الظاهرة السلبية التي تؤثر على مجتمعنا بشكل أو بآخر، مبادرة «صيف بلا غرق»، سيعمل فيها الاتحاد واللجنة التي تم تشكيلها طوال فترة الصيف جنباً إلى جنب مع الأهالي من خلال نشر التوعية باستمرار، والحرص على توجيه الأسر إلى السلوكيات الصحيحة من أجل الحفاظ على أرواح أبنائهم، إضافة إلى نشر ثقافة الرياضة من خلال تعلم السباحة واتباع الطرق الصحيحة في الذهاب إلى البحر».

واختتم قائلاً: «يتوجه مجلس إدارة اتحاد السباحة، بالشكر إلى كافة المؤسسات الحكومية وإلى المجالس الرياضية بالدولة، ووزارة التربية والتعليم، على حرصهم بالمشاركة والقيام بهذا الدور المجتمعي الهام والوقوف سوياً للحد من ظاهرة الغرق».

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