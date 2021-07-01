منتخب الجودو ينتقل لمعسكر كرواتيا قبل السفر لليابان

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

في إطار استعدادات منتخب الجودو الأول للمشاركة في دورة الألعاب الرياضية الأولمبية (أولمبياد طوكيو 2020 )، ينتقل منتخبنا اعتباراً من اليوم لمعسكره الجديد الذي يقام في كرواتيا بعد أن حالت الإجراءات الاحترازية الصحية اليابانية الصارمة من السفر إلى طوكيو قبل موعد الأولمبياد لإقامة معسكر خاص في ضيافة جامعة توكاي اليابانية تنفيذاً لاتفاقية التعاون بين الاتحاد والجامعة اليابانية العريقة حسب ما كان متفق عليه، لذلك كان التعديل الطارئ لبرنامج إعداد المنتخب خلال الفترة المتبقية من موعد انطلاقة الدورة.

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو إن المعسكر الدولي الذي يقام في مدينة زغرب الكرواتية يأتي في ختام إعداد منتخبنا استعداداً لطوكيو، والذي يستمر حتى الثامن من يوليو الحالي، حتى موعد السفر إلى مولديفيا في طريق السفر إلى طوكيو،حيث يخضع المنتخب في مولدوفيا لفحوصات طبية مكثفة، فيما يتعلق بجائحة كورونا والمنشطات وفقاً لشروط اللجنة المنظمة الطبية اليابانية التي تطلب من المنتخبات المشاركة إبراز الأوراق والتقارير الطبية المعتمدة في هذا الخصوص..ويشهد معسكر كرواتيا الدولي مشاركة منتخبات الجودو 6 دول تستعد بدورها لدورة طوكيو وهي الإمارات، ألمانيا، جورجيا،أذربيجان، أوزبكستان بجانب منتخب كرواتيا وذلك استكمالاً لمعسكر رومانيا الذي أقيم عقب المشاركة في بطولة العالم التي اختتمت مؤخراً في العاصمة المجرية بودابست،وقد أكمل اللاعبان فيكتور سكرتوف المشارك في منافسات وزن تحت 73 كجم، وايفان ريما رينكو في منافسات وزن (تحت 100 كجم)استعداداتهما بشكل جيد بإشراف المدرب باكال فياسيسلاف تطلعاً لتحدي طوكيو القادم.

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