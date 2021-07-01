«الأولمبية» تبحث الاستعداد للأولمبياد

المصدر: (دبي – البيان الرياضي)

بحثت إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية صباح أمس بمقر اللجنة بدبي مع اتحادات الرماية والجودو وألعاب القوى والسباحة استعدادات المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية ال32 التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو – 8 أغسطس المقبل.

وحضر الاجتماع أحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة وممثلو الاتحادات الرياضية، كما حضر الدكتور عبد الله الرحومي نائب رئيس لجنة الطب الرياضي. واستعرض الحضور سبل الوصول إلى أعلى معدلات الجاهزية والاطمئنان على الرياضيين خلال الإقامة بالقرية والمنافسات وأداء التدريبات مع الالتزام بتعليمات اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية، التي تحدث كافة الإجراءات باستمرار.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز