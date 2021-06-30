بالفيديو.. هكذا صنعت ميداليات أولمبياد طوكيو 2020

المصدر: البيان

تم تصنيع ميداليات دورة طوكيو للألعاب الأولمبية بواسطة شركة Japan Mint، التي يوجد مقرها في أوساكا، وهي معروفة أيضًا بأزهار الساكورا التي تزين أراضيها.

بالإضافة إلى جميع فئات العملات المعدنية المستخدمة في اليابان، فإن الشركة تنتج أيضًا العديد من العملات التذكارية والميداليات وحتى الكؤوس التذكارية لجوائز الشرف الوطنية.

وتوظف الشركة العديد من الحرفيين المتخصصين في صناعة الميداليات، حيث قامت بصناعة الميداليات لأولمبياد طوكيو 1964، وأولمبياد سابورو الشتوية 1972، وأولمبياد ناغانو الشتوية لعام 1998.

ولصنع الميداليات الأولمبية، قامت الشركة بتنفيذ التصميم الفائز أولاً في قالب مصنوع آليًا. ولكن القوالب المصنوعة آليًا تحمل علامات غير ظاهرة من رؤوس القطع، كما الشقوق. لذا يجب إزالة تلك العلامات التي لا يتجاوز حجمها مجرد 0.01 مم، بعناية يدويًا تحت المجهر باستخدام أدوات بالغة الدقة.

وبينما يبدو أنه من غير البديهي أن تسبب العلامات الدقيقة أي اختلاف، يعلق الموظف دوتيئوشي ياسوشي أن وجود علامات تصنيع على المعدن المضغوط سيغير مظهر الميداليات بشكل طفيف.

وعند وضع القالب النهائي بالمكبس، تبدأ عملية الختم. وبدلاً من محاولة ختم الميداليات في مسار واحد، يستخدم الفنيون عملية ثلاثية التمرير لإنشاء خطوط أكثر رشاقة وتفاصيل أدق.

وبمقارنة ميدالية نفذت في عملية ختم واحدة بالميدالية نفسها بعد عمليتي الختم، يمكن للمرء أن يرى كيف أصبحت أصابع أقدام إلهة النصر نايكي تتحسن بشكل تدريجي.

إن استخدام تقنية تزيد بها قوة الختم على ميدالية ذهبية من 330 طنًا متري إلى 380 طنًا، وأحيانًا إلى 470 طنًا، لتحقيق طباعة دقيقة، يعد علامة على الاهتمام بالتفاصيل الذي يعد أحد خصائص الحرف اليدوية اليابانية. (يتم ضغط الميداليات البرونزية، التي تكون مادتها الخام أكثر صلابة قليلاً من الذهب أو الفضة، يتم كبسها أربع مرات).

كل ميدالية صنعت يدويًا على حدة

ولكي تصبح الميدالية أكثر صلابة بالضغط، يتم تسخينها إلى 800 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة لتليينها بعد كل دورة ضغط، قبل أن تغمر على الفور لاحقًا في الماء البارد.

وأخيرًا، تتم إزالة طبقة الأكسيد الموجودة على سطح الميدالية بحيث يمكن ضغطها مرة أخرى.

كل ميدالية يتم غسلها يدويًا بعناية

”يحتاج الأمر إلى التلميع بمحاذاة حدود التصميم، وإلا فإن طبقة الأكسيد لن تزال. فعلى الرغم من أن عمليتنا تتم بطريقة ميكانيكية، إلا أن جميع الأعمال الجيدة لا تزال تتم يدويًا قطعة بقطعة“ كما يقول ناكامورا تاتسويا، من قسم العملات والميداليات في الشركة.

على الرغم من استخدام الشركة لأحدث تقنيات التصنيع، لا يزال الحرفيون المهرة جزءًا لا غنى عنه في هذه العملية.

ويوضح ناكامورا ”مثل الرياضيين الأولمبيين، نحتاج إلى العمل كفريق. إذا لم نقم بإعداد الميداليات بشكل صحيح وفي وقت مبكر لمشغل المكبس، تتوقف عملية التصنيع. إنه سباق مع الزمن“.

تحويل الفضة إلى ذهب

بعد الضغط عليها ثلاث مرات وخضوعها لجولات عديدة ومختلقة من التجهيز، تصبح الميداليات جاهزة للعملية الأخيرة، وهي طلاء الذهب. وكما يعلم الكثير من القراء، فإن الميداليات الذهبية الأولمبية هي في الواقع ليست إلا ميداليات فضية مطلية بالذهب.

يتم وضع الميدالية في محلول الطلاء الشفاف. وعند توصيل التيار الكهربائي، تتحول الميدالية الفضية إلى اللون الذهبي في جزء من الثانية، في الجزء الأكثر إثارة للدهشة من العملية برمتها، وفق موقع "اليبان بالعربي".

ومنذ أولمبياد 1928 في أمستردام، صورت الميداليات الأولمبية الإلهة نايكي، إلهة النصر في الأساطير اليونانية، في المقدمة (اليسار في الصورة أعلاه)، وتصميم اللعبة الأولمبية المعنية على الجهة الخلفية (يمين). عندما تحمل ميدالية طوكيو 2020 في راحة يدك، تلمع مع أقل حركة ويرمز ذلك للتنوع وتعاون سكان العالم وتشبيك أيديهم في دائرة.

وكل واحدة من 5000 ميدالية سيتم تسليمها في أولمبياد العام 2020 استغرق إنتاجها حوالي أسبوع، وصنعت يدويًا قطعة بقطعة بواسطة الحرفيين المهرة.

وعما قريب، ستزين هذه الميداليات، وهي دليل على مهارة الحرف اليدوية اليابانية، صدور أفضل الرياضيين في العالم.

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