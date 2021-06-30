اتحاد الدراجات الهوائية يعقد اجتماعه الدوري

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

عقد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية اجتماعه الدوري، أول من أمس، برئاسة منصور بوعصيبة رئيس مجلس الإدارة، وبحضور الأعضاء، وحرص المجلس على أن تكون المسودة الجديدة للنظام الأساسي متوافقة مع دليل حوكمة الاتحادات الرياضية قبل إرسالها إلى الأندية لمناقشتها واعتمادها من الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد التي حدد لها أن تعقد 11 يوليو بتقنية الاتصال المرئي عن بعد بتمام الساعة الخامسة مساءً.

كما تناول الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة التي تتعلق بنشاط الاتحاد وبرامجه في مقدمتها اعتماد مسودة النظام الأساسي التي تم إعدادها في الـ 21 يونيو الماضي من قبل اللجنة المشكلة بالاتحاد.

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