إسماعيل القرقاوي يفتتح دورة حكام السلة العرب

المصدر: (دبي- ياسر قاسم)

افتتح اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة دورة حكام السلة العرب عبر موقع الاتحاد العربي «أون لاين»، بمشاركة 896 دارساً يمثلون 22 دولة عربية،، وأكد القرقاوي أهمية الدراسات الجديدة التي تعتبر أول نشاط ينظمه الاتحاد العربي هذا الموسم، موضحاً أنه ركز فيها على آخر التعديلات الصادرة من الاتحاد الدولي، بهدف تأهيل كوادر عربية للمسابقات المقرر إقامتها العام الحالي، بداية ببطولة منتخبات السيدات في النصف الثاني من شهر أغسطس بالقاهرة مروراً ببطولة الأندية للسيدات بالأردن مطلع يوليو، وبطولة أندية الرجال نهاية الشهر نفسه في الإسكندرية، وأخيراً بطولة منتخبات الرجال في أكتوبر.

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