ناشئو الإمارات للمصارعة يستعدون لمونديال المجر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يشارك منتخب ناشئي الإمارات تحت 17 سنة في بطولة العالم للمصارعة التي تقام في العاصمة المجرية بودابست خلال الفترة من 19 – 25 يوليو المقبل، تحت بإشراف الاتحاد الدولي للمصارعة، والتي تأتي من منطلق اهتمام اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي بقطاع المراحل السنية، بعد أن تلقى الاتحاد موافقة الهيئة العامة للرياضة للمشاركة في بطولة العالم للمصارعة ضمن استراتيجية الهيئة من أجل الوصول للهدف الذي تسعى له الهيئة خدمة للوطن.

وجاءت موافقة رئيس الاتحاد على برنامج الإعداد الذي يقام في مصر بعد ترحيب الاتحاد المصري للمصارعة على استضافة المعسكر المقترح المشترك اعتباراً من أول يوليو المقبل وحتى الـ 11 منه بالمركز الرياضي الأولمبي بالمعادي، وذلك على ضوء الاتصالات التي قام بها ناصر التميمي أمين السر العام.

وستغادر البعثة البلاد ظهر الغد من مطار الشارقة للقاهرة، ويرأس بعثة المنتخب محمد جاسم أمين السر المساعد وتضم كلاً من: توفيق السيد من نادي الفجيرة للفنون القتالية مدرباً، وشعبان السيد المدير الفني للاتحاد منسقاً وحكماً، كما تضم البعثة 6 لاعبين هم: خليفة محمد الحفيتي، عبدالله راشد الكياني، عبيد راشد اليماحي، سيف مبارك المسماري، منصور محمد الكندي (نادي الفجيرة للفنون القتالية)، بدر أحمد آل علي (أبوظبي الرياضي).

وكان المنتخب قد اختتم معسكره أول من أمس، في نادي الفجيرة، والذي استمر لمدة أسبوعين سخر خلالها النادي كل متطلبات النجاح للمعسكر، كما ثمّن محمد بن ثعلوب الدرعي تعاون مجلس إدارة نادي الفجيرة للفنون القتالية ومتابعة العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد التايكوندو نائب رئيس النادي المدير التنفيذي للنادي للمعسكر الناجح.

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