«أبوظبي الرياضي» يكشف عن تفاصيل بطولة العالم للسباحة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

كشف مجلس أبوظبي الرياضي عن آخر التحضيرات التنظيمية لبطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة «25 متراً» التي ستقام في جزيرة ياس، وتقام فعالياتها في الاتحاد أرينا خلال الفترة 16 ـ 21 ديسمبر الجاري، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بفندق قصر الإمارات أمس، بحضور الدكتور حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي للسباحة «فينا»، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسلطان السماحي رئيس اتحاد الإمارات للسباحة، إلى جانب برنت نويكي المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للسباحة وعبدالله الوهيبي مدير البطولة.

حضور

كما شهد المؤتمر حضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وأسامة الشعفار عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، وسعيد عبدالغفار الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، وضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي نائب رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، وعبدالمحسن الدوسري الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، وفهد علي الشامسي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومحمد عبدالله الزعابي الرئيس التنفيذي لشركة ميرال، وطه الكشري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، إلى جانب أعضاء اللجنة العليا المنظمة للبطولة.

وشهد المؤتمر الصحفي الإعلان عن السباحين اللذين سيمثلان منتخب الإمارات في بطولة العالم للسباحة 2021 للمسافات القصيرة (25 متراً)، إذ تم اختيار كل من السباح يوسف المطروشي (18 عاماً) وليلى الخطيب (14 عاماً) ليعلنا التحدي بمواجهة أفضل السباحين العالميين، كما كشف مجلس أبوظبي الرياضي رسمياً عن السلحفاة دانة، تعويذة البطولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز