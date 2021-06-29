شما المزروعي: الإمارات منارة في دعم رياضة أصحاب الهمم

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

أكدت معالي شمّا بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي أن دولة الإمارات منارة في دعم رياضة أصحاب الهمم لذوي الإعاقة الذهنية، وتقدم لهم كل الإمكانات والتسهيلات للاستعداد للمشاركة في كافة المحافل الرياضية ومنها دورة الألعاب العالمية الشتوية كازان 2022، كما تستضيف تحضيرات رياضيين من أصحاب الهمم من عدة دول.

وقالت معالي الوزيرة: نحن محظوظون بقيادة تسخّر المساحات والإمكانيات والأنشطة الرياضية الشتوية بأعلى المعايير لتحقيق مشاركة منتخب الأولمبياد الخاصّ في دورة كازان 2022 في أفضل الظروف، حيث سنشارك بوفد يتكون من 20 رياضياً ورياضية في 3 ألعاب، وهم يتدرّبون حالياً في أبوظبي ودبي والعين مرتين في الأسبوع استعداداً للدورة.

جاء ذلك خلال الملتقى الموحد للرياضات الشتوية الذي نظمه الأولمبياد الخاصّ الإماراتي في سكي دبي - مول الإمارات مساء أمس، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، واتحاد الإمارات للرياضات الشتوية وسكي دبي، والذي يهدف إلى تمكين الرياضيين من أصحاب الهمم وتجهيز فريق تزلج اختراق الضاحية من لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب العالمية الشتوية في كازان – روسيا التي تقام في يناير 2022.

حضور

وحضر الملتقى معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وطلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وهامل القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، ومحمد العتري نائب الرئيس للعمليات ومشاريع الثلج العالمية في مجموعة ماجد الفطيم..

وكرمت معالي شما المزروعي اللاعبين المشاركين وأهدت إليهم الميداليات، كما كرمت الشركاء والداعمين للأولمبياد الخاص، وأهدى مجلس دبي الرياضي إلى معالي الوزيرة ميدالية أبطال خط الدفاع الأول التي تحمل اسم معاليها، والتقطت معالي الوزيرة صورة جماعية مع الرياضيين والشركاء والداعمين.

جلسة

وتم خلال الملتقى تنظيم جلسة تدريبية مكثفة لفريق رياضة تزلج اختراق الضاحية من لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي المكون من 7 لاعبين، (4 إناث و3 ذكور) بالإضافة إلى المدربين والمنظمين، وشارك في التدريبات أعضاء فريق شرطة دبي للتزلج على الثلج، إلى جانب فريق أكاديمية الإمارات للمتزلجين بهدف تمكين أصحاب الهمم في المجتمعات المحلية وإبراز دور الرياضة في تحقيق الدمج المجتمعي بالشكل الأمثل.

توجيهات

وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: «تحظى رياضة أصحاب الهمم بالدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة، حتى شهدت رياضة أصحاب الهمم في الدولة تطوراً كبيراً خلال الآونة الأخيرة، كما يولي سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم اهتماماً كبيراً بتمكين أصحاب الهمم، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على نتائج رياضيينا من أصحاب الهمم الذين شرفونا بإنجازاتهم».

وأضاف: «نعمل في مجلس دبي الرياضي على ترجمة التوجيهات الحكيمة من الحكومة عبر إطلاق المبادرات التي تسهم في تمكين هذه الفئة المهمة من المجتمع وإعطائهم الفرصة لإبراز مواهبهم، وهذا هو أحد أهم أهداف المجلس الاستراتيجية، حيث يحرص المجلس على دعم جهود الأولمبياد الخاص الإماراتي ويقدم لهم كافة سبل الدعم اللازمة، لذلك نعمل بالتعاون مع العديد من المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة لتنظيم العديد من الفعاليات على مدار العام المخصصة لأصحاب الهمم لتشجيعهم على انتهاج الرياضة كأسلوب حياة صحية ونشيطة كما يتعاون مجلس دبي الرياضي مع اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية وسكي دبي لتنظيم العديد من البطولات الشتوية المحلية والدولية لأصحاب الهمم، وذلك دعماً لطموحات هذه الفئة من الرياضيين في المنافسة على أعلى المستويات، وثقتنا كبيرة في أبنائنا بأن يحققوا ألقاباً وميداليات خلال الألعاب العالمية الشتوية في كازان – روسيا التي تقام بداية العام المقبل».

مجهود

وصرّح طلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي قائلاً: «الاستعدادات للألعاب العالمية الشتوية كازان 2022 تجري على قدم وساق، ويمكننا اليوم أن نشيد بالمجهود الملهم للاعبينا من أصحاب الهمم، بالإضافة إلى الجهود الحثيثة لجميع القائمين على التدريبات من مدربين ومنظمين وأُسر اللاعبين ومقدمي رعاية. ونحن فخورون بالتعاون المتواصل مع مجلس دبي الرياضي الذي يساهم بشكل كبير في العملية التنظيمية للتدريبات هنا في دبي، خاصة تدريبات تزلج اختراق الضاحية، حيث نسعى دوماً للتواصل والتعاون المشترك مع شركائنا الذين يساعدونا على تحقيق ما نطمح إليه من إنجازات لأصحاب الهمم. نتطلع للغد بكل الآمال والتمنيات بالنجاح لفرقنا المشاركة في الألعاب العالمية الشتوية كازان 2022 ونرى فيهم أبطالاً يحملون علم الإمارات عالياً في أهم المحافل الرياضية».

استراتيجية

من جانبه قال جمعة محمد الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الشتوية: «إننا ننطلق من استراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تهدف إلى تحقيق رفاهية الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للمجتمع وذلك من خلال إيجاد شراكة فعالة بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ونستمد من اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأصحاب الهمم وحرص سموه على أن يكون مجتمعنا مجتمعاً متلاحماً ومتماسكاً تتساوى جميع فئاته في الدعم والاهتمام، لذا نعمل على تسخير خبراتنا الفنية في الاتحاد لاعداد فرق الأولمبياد الخاص بكل حرص وتفانٍ».

وأضاف: «إن التوقيع في ديسمبر الماضي على مذكرة التفاهم بين الاتحاد والأولمبياد الخاص الإماراتي كانت نقطة الانطلاق الحقيقية التي جاءت في إطار الشراكة الفعالة والاستراتيجية، وقد أثمرت بنتائج طيبة نشاهدها اليوم بوجود فريق إماراتي يستعد بكل قوة وعزيمة وإصرار على خوض المنافسة في الألعاب العالمية الشتوية في كازان 2022م لرفع علم دولة الإمارات وحصد الميداليات بإذن الله».

إنجاز

واختتم قائلاً: «إن المرحلة التي وصلنا لها اليوم تعتبر إنجازاً مهماً في تنفيذ الخطة التي وضعناها بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الإماراتي لإعداد منتخباتنا الوطنية في الرياضات الشتوية، ابتداءً بعمل ورش عمل على مستوى الدولة لاختيار اللاعبين وتقييم مستواهم الفني، ولله الحمد حصلنا على مجموعة من اللاعبين ذوي الإمكانيات المبشرة، وسعينا نحو تشجيعهم بإقامة ملتقيات رياضية يشارك فيها لاعبو الرياضات الشتوية الإماراتية وفرق المؤسسات الحكومية، وذلك لدمجهم وتشجيعهم لمواصلة التدريب استعداداً للبطولة العالمية القادمة».

وساهمت سكي دبي من خلال استضافة هذه الجلسات التدريبية التي تمتد إلى فترة المعسكرات النهائية في يناير 2022 قبيل توجه اللاعبين للمشاركة في البطولة، بالدعم المتواصل وذلك بالتنسيق المستمر مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، حيث إن توفير مثل هذه المرافق والخدمات عالمية المستوى يساهم بفعالية في زيادة جاهزية أبطال الأولمبياد الخاص الإماراتي للمنافسات الدولية المختلفة.

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