حميدان: هدفي عودة «القوى» إلى الواجهة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أعلن محمد حميدان الزعابي، المرشح لمنصب رئيس اتحاد ألعاب القوى في انتخابات الدورة الجديدة المزمع إجراؤها 11 يوليو المقبل، عن برنامجه الانتخابي، وذلك خلال زيارته لمجلس الشارقة الرياضي، ولقائه مع عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس، بحضور عبد اللطيف الفردان عضو المجلس. وأوضح محمد حميدان، أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجميع، من أجل عودة أم الألعاب إلى الواجهة مجدداً، بعدما مرت بظروف صعبة خلال الفترة الماضية وكانت أبعد ما يكون عن طموحات الشارع الرياضي.

وأكد مرشح نادي الجزيرة الحمراء، أن هدفه الأول عودة أم الألعاب إلى الطريق الصحيح، من خلال ربط الأندية مع الاتحاد، والعمل معاً من أجل رفع علم الدولة في المحافل الخارجية، وإعادة اللعبة إلى دائرة الضوء، وبناء استراتيجية جديدة تلبي احتياجات اللعبة وتواكب الطفرة الكبيرة داخل الدولة في كل المجالات، والعمل على تنمية موارد الاتحاد المالية من خلال التعاقد مع الشركات في هذا المجال، لدعم أنشطة الاتحاد، والاستعانة بالخبرات الإدارية والفنية في الأندية من أجل تطوير أداء المنتخبات.

وقال: «الأندية هي المعين الذي يخرج منه كل اللاعبين في المنتخبات، وهو ما يدفعنا أن نضع الأندية في المقام الأول في كل عملنا، وهدفنا أيضا العدالة بين الأندية من خلال توزيع البطولات المحلية بين إمارات الدولة بما يحقق العدالة في الاستضافة على مدار الموسم، وتنظيم لقاء كل 3 أشهر بين أعضاء الاتحاد وممثلي الأندية لطرح التحديات ومعالجتها».

تتويج

وعن المنتخبات، أضاف: «الهدف تشكيل منتخبات لجميع الفئات، ووضع خطط طموحة للوصول إلى منصات التتويج، واستغلال المنشآت الرياضية في الأندية لإعداد المنتخبات، وإنشاء مركز للموهوبين تحت شعار«أبطال الإمارات»، وعمل زيارات متكررة للمدارس وربط النشاط المدرسي بألعاب القوى لاكتشاف المواهب». وأشار إلى أن عودة الفنيين أبناء اللعبة المعتزلين للعمل تحت مظلة الاتحاد، بات ضرورة ملحة في المرحلة المقبلة، بجانب تشكيل لجنة فنية داخل الاتحاد من أبناء اللعبة لاختيار لاعبي المنتخبات، وأيضاً الاهتمام بالكوادر الوطنية من مدربين وإداريين.

وأوضح الزعابي، أن هناك أهدافاً خارجية لربط الاتحاد بالاتحادات القارية والدولية، والهدف بناء علاقات جيدة مع الاتحادات الدولية والقارية لأم الألعاب.

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