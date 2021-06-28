«وورلد بادل أكاديمي» يحتضن بطولة النصر للسيدات

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

أعلن العقيد مروان سنكل، نائب رئيس شركة النصر للألعاب الجماعية، أن شركة الألعاب الجماعية برئاسة عبدالرزاق السيد الهاشمي وإخوانه أعضاء الشركة، وبتوجيهات إدارة القلعة الزرقاء، قررت إقامة بطولة النصر لسيدات البادل تنس بنسختها الأولى خلال الـ 29 يوليو المقبل، على أرض ملاعب «وورلد بادل أكاديمي» للتنس الأرضي بمنطقة القوز بدبي. وأشار سنكل إلى أن هذه البطولة تأتي بعد أن تم الإعلان عن ضم رياضة البادل تنس لكوكبة الألعاب التي تضمها القلعة الزرقاء، وخاصة رياضات الجنس اللطيف.

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