ضربة بداية موسم اليد 3 سبتمبر المقبل

المصدر: دبي - فائز بحبوج

حددت لجنة المسابقات في اتحاد كرة اليد الثالث من سبتمبر المقبل موعداً لانطلاقة الموسم الجديد 2021-2022، واعتماد أربع مسابقات محلية يسدل الستار عليها في 30 أبريل من العام المقبل 2022.

وجاء ذلك في الاجتماع الذي عقده اتحاد اللعبة، أمس، في مقره بدبي، وحضره رئيس الاتحاد نبيل عاشور، ورئيس لجنة المسابقات داوود مليح، وأعضاء اللجنة.

وقال رئيس لجنة المسابقات، مليح داوود، في تصريحات صحافية، إن الاجتماع تضمن تحديد موعد انطلاقة الموسم الجديد الذي يستهل في الثالث من سبتمبر، كما تضمن الاجتماع اعتماد أربعة مسابقات محلية في الموسم الذي يسدل الستار عنه في جميع مسابقاته في 30 أبريل 2022".

وأضاف: "تتضمن مسابقات موسم 2021-2022 كلاً من بطولات الدوري العام، وكأس رئيس الدولة، وكأس نائب رئيس الدولة، والسوبر الإماراتي".

واختتم: "تم خلال الاجتماع تحديد موعد السابع من يوليو المقبل موعداً لقرعة مسابقتي الدوري العام وكأس نائب رئيس الدولة".

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