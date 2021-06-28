ورشة تطوير القطاع الرياضي اليوم

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

ينطلق اليوم بمقر الهيئة العامة للرياضة في دبي، ورشة تطوير استراتيجية القطاع الرياضي في الدولة، بمشاركة الاتحادات والجمعيات واللجان الرياضية المنضوية تحت مظلته.

وسيفتتح الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، الورشة بعرض أهم ملامح الاستراتيجية الوطنية لقطاع الرياضة. وستناقش الورشة عدداً من التحديات التي تواجه الرياضة الإماراتية، وخطط المرحلة المقبلة بالإضافة إلى عدد من القضايا الأخرى ذات الصلة.

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