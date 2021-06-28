نجاح كبير لبطولة مواي تاي 6 الدولية للمحترفين

المصدر: دبي - فائز بجبوج

اختتمت بنجاح كبير بصالة فيستيفال أرينا في دبي منافسات بطولة المواي تاي 6 للمحترفين التي تأتي في ختام نشاط اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينغ لموسم 2020 -2021، وذلك بمشاركة 30 لاعباً من 17 دولة.

حضر منافسات اليوم الختامي للبطولة معالي محمد عبد الله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة، وعبد الله سعيد النيادي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ رئيس الاتحاد العربي للمواي تاي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، ونغ سير ميانغ نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وتالا الرمحي مديرة مساعدة بمكتب الشؤون الاستراتيجية بديوان ولي عهد أبوظبي.

كما حضر المنافسات وورافوث بوابينيا سفير مملكة تايلاند لدى الدولة، وخالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وناصر التميمي أمين عام اتحاد المصارعة والجودو أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، وأنس العتيبة رئيس اتحاد الملاكمة، وستيفان فوكس أمين عام الاتحاد الدولي للمواي تاي، وعبد الله القرق مدير عام مجموعة عيسى صالح القرق، وموسى جبر مساعد أمين عام الاتحاد العربي للمواي تاي.

كما تابع الختام وشارك في التتويج ياسر سالم الساعدي نائب رئيس الاتحاد، وطارق محمد بن هزيم المهيري المدير التنفيذي للاتحاد أمين عام الاتحاد العربي للمواي تاي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمواي تاي «IFMA» مدير البطولة، وفهد العبدولي مدير إدارة الأنشطة بالاتحاد وعدد من رؤساء الوفود المشاركة في البطولة الختامية التي حرص الاتحاد على خروجها في نطاق الإجراءات الاحترازية والتي جاءت في ثوب أنيق كان مكان إشادة الجميع.

نزال مثير

وفي نزال مثير وقوي فاز لاعب منتخبنا الوطني محمد مرضي على المغربي محمد الحرار، وفاز البريطاني إليس باربوزا على السويدي لوكاس بورست، وحقق لاعب منتخبنا الوطني نورالدين سامير الفوز على الأوزبكي شيروز خولميرازيف، وبالضربة الفنية القاضية فاز أكرم حاميدي على أبدولفوسيد بورانوف.

كما أسفرت النتائج عن فوز اللاعب أسلامجون أورتيكوف على اللاعب جوشوا ريدجويل، وبدر الدين عاطف على أرتيم أفانيسوف، كما فاز كريج كواكيلي على التركي دينيز ديميركابو، وفاز الفرنسي أرثر ميير على اللاعب البلجيكي هشام مجتهد، وفاز الأوزبكي بوبرجون تاجيف على الفرنسي فالنتين ثيبوت.

وكان مسك ختام الليلة والموسم لقاء لاعب منتخبنا الوطني وبطل آسيا إلياس حبيب علي والذي حقق الفوز المستحق على البطل الإسباني المصنف أنخيل ماركوز ليحرز حزام «إنتركونتيننتال - WMC» الذهبي للوزن الخفيف الثقيل.

وأشاد عبد الله سعيد النيادي بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مما كان له أبلغ الأثر في النجاح الكبير الذي حققته بطولة المواي تاي 6 للمحترفين التي نظمها الاتحاد في صالة فيستيفال أرينا في دبي في ختام نشاط الاتحاد لموسم 2020 - 2021.

وهنأ أبطال الإمارات للمواي تاي على تألقهم بقيادة لاعب منتخبنا الذهبي وبطل العالم وآسيا اللاعب إلياس حبيب علي بعد فوزه بحزام «إنتركونتيننتال» الذهبي.

أهداف

أكد طارق المهيري، المدير التنفيذي للاتحاد مدير البطولة، أن البطولة حققت أهدافها وفقاً للتصور الذي أعد لها وذلك بتتويج لاعب منتخبنا الوطني للمواي تاي البطل إلياس حبيب علي بأغلى ألقاب البطولة ليبقي حزام الحدث الرئيسي حزام WMC «إنتركونتيننتال» للوزن الخفيف الثقيل في دولة الإمارات، متوجهاً بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي وجميع المشاركين في إنجاح هذا الحدث الضخم الذي خرج كما خطط له بتعاون الجميع.

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