شرطة دبي تكرم الفائزين في الدورات الرمضانية

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

شهد العقيد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة في شرطة دبي، حفل تكريم الفائزين في الدورات الرمضانية 2021، التي نظمتها إدارة الشؤون الرياضية، بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، بحضور الرائد عبد الباسط علي عبد الرحمن مدير إدارة الشؤون الرياضية، وسلطان الجوكر مستشار مدير جمارك دبي.

وأكد العقيد المنصوري، أن الرياضة في شرطة دبي، تشهد تميزاً عاماً تلو الآخر، وتحقق المزيد من البطولات، وذلك بفضل دعم ورعاية معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي.

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