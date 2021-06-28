دبي تخطف الأنظار بتنظيم نموذجي لـ«سلة الخليج»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

أشاد رئيس الاتحاد الكويتي لكرة السلة رشيد العنزي بالمستوى التنظيمي للنسخة 40 لبطولة الأندية الخليجية لكرة السلة التي اختتمت في دبي مساء أول من أمس تحت ضيافة نادي شباب الأهلي وفاز بلقبها فريق الكويت للمرة الثانية في تاريخه، ووصف العنزي مستوى التنظيم بالنموذجي طوال أيام البطولة .

تهنئة

من ناحيته هنأ اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة فريق الكويت باللقب، وأثنى على المباراة النهائية ، وقال إن الكويت الكويتي استحق اللقب وكان مميزاً في جميع المباريات ، مشيراً إلى أن الفرق المشاركة قدمت مستويات فنية جيدة .

وقال القرقاوي إن إدارة الألعاب الجماعية والفردية بنادي شباب الأهلي بقيادة اللواء محمد المري قدمت كل الدعم للفريق من أجل تشريف الإمارات واستعادة زعامة السلة الخليجية ولكن اللاعبين لم يقدموا ما يشفع لهم بعد الدور الأول.

وبارك اللواء محمد أحمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب في نادي شباب الأهلي اللقب الخليجي لفريق الكويت، وقال إن تقارب المستوى بين الفرق المتأهلة للدور نصف النهائي جعل المنافسة صعبة.

وبالفوز الذي حققه فريق الكويت، يكون المدرب الألماني بيتر شومرز صاحب إنجاز فريد بوصوله للقب الرابع في بطولات الأندية الخليجية، حقق منها نصيب الأسد مع فريق شباب الأهلي «3 ألقاب»، ويعتبر من أبرز المدربين في منطقة الخليج وارتبط بالكويت قبل انتقاله لشباب الأهلي الذي حقق معه 26 لقباً خلال 5 سنوات من بينها «الثلاثية الخليجية»، وعبّر شومرز عن سعادته بعد أن منح فريق الكويت لقبه الثاني خليجياً، متمنياً لجميع الفرق حظاً أوفر..

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