100 مشارك في «بطولة التنس المجتمعية»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

اختتمت على ملاعب فندق جميرا بيتش في دبي، منافسات النسخة الثانية لبطولة مجلس دبي الرياضي المجتمعية للتنس، بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة.

وأكد ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس، أن تنظيم البطولة أسفر عن مكاسب مهمة، يمكن البناء عليها للمستقبل، بالرغم من كونها أقيمت مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في فصل الصيف، ومن أهم المكاسب، رغبة اللاعبين بالاستمرار بممارسة رياضة التنس، وزيادة عدد المشاركين، وفاق 100 لاعب ولاعبة، وتنوع الأكاديميات المشاركة، ما يعكس علاقة التعاون بين الاتحاد والأندية والأكاديميات، وقدم الشكر لمجلس دبي الرياضي، والهيئة العامة للرياضة للدعم والرعاية.

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