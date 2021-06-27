عبد الله المري يكرّم مجلس دبي الرياضي

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

كرمت القيادة العامة لشرطة دبي مجلس دبي الرياضي كأفضل شريك خارجي للإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطة دبي.

ومنح معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، شهادة شكر وتقدير للمجلس، تسلّمها سعيد محمد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وذلك تكريماً وتقديراً لتعاونه في مختلف الفعاليات والأنشطة الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة في دبي، ودوره في دعم جهود شرطة دبي.

وأكد الفريق عبد الله المري أن التكريم تعبير عن شكر القيادة العامة لشرطة دبي لجهود الشركاء، وتعاونهم الدائم والمثمر والمستمر مع مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، منوهاً بأن شرطة دبي تؤمن بأهمية الشركاء ودورهم.

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