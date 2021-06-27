الكويت يتوج بـ«خليجية السلة» في دبي

المصدر: دبي - ياسر قاسم

حقق الكويت الكويتي لقب النسخة 40 لبطولة الأندية الخليجية لكرة السلة التي أقيمت في دبي تحت ضيافة نادي شباب الأهلي في صالة سعيد بن مكتوم، وجاء الفوز الكويتي الغالي في المباراة النهائية على النصر السعودي بنتيجة 96 - 85 بعد مباراة جيدة تجسدت فيها الإثارة التشويق خلال فتراتها الأربع، ليذهب الكأس والميداليات الذهبية للكويت والميداليات الفضية للنصر.

وفي مباراة أخرى سبقت النهائي، خسر شباب الأهلي من الأهلي البحريني بنتيجة 98 - 103 ليظفر الفريق البحريني بالمركز الثالث وينال الميداليات البرونزية.

وقام اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة بتتويج الفائزين بحضور اللواء محمد أحمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعبد اللطيف الفردان رئيس اللجنة التنظيمية بدول مجلس التعاون ورشيد العنزي رئيس اتحاد السلة الكويتي.

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