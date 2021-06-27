«دولي الجودو» يعتمد مشاركة فيكتور وايفان في «طوكيو 2020»

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

تلقى اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو القائمة النهائية المشاركة في دورة الألعاب الرياضية الأولمبية (طوكيو 2020)، وذلك عقب بطولة العالم للجودو التي اختتمت أخيراً في العاصمة المجرية بودابست، وتضمنت القائمة النهائية مشاركة لاعبينا فيكتور سكرتوف في منافسات وزن تحت 73 كجم، وزميله اللاعب ايفان ريما رينكو في منافسات وزن «تحت 100 كجم».

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو: إن الدورة المقبلة ستشهد مشاركة المنتخبات المختلطة للجودو بعد نجاح التجربة في ختام بطولة العالم الأخيرة، حيث تمت دعوة 20 منتخباً للمشاركة بالإضافة إلى ستة رياضيين لاجئين كأعضاء في فريق اللاجئين الأولمبي، بما في ذلك اليابان كدولة مضيفة، لكسب الحق في المنافسة على المرحلة الأولمبية، وقد اعتذر منتخب الإمارات عن المشاركة الأولى على أمل أن يتحقق ذلك في دورة باريس أو لوس انجليس.

وثمّن رئيس اتحاد المصارعة والجودو جهود الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية في دعم الرياضة والرياضيين المشاركين في الدورة المقبلة، واهتمام مجلس أبوظبي الرياضي لمختلف الجهات والفعاليات الرياضية في أبوظبي.

من جانب آخر يواصل منتخبنا المشارك في دورة طوكيو تدريباته اليومية في معسكر رومانيا، استعداداً للسفر إلى اليابان في الأسبوع الأول من يوليو المقبل.

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