إسماعيل القرقاوي: 3 أسباب لإخفاق سلة شباب الأهلي

المصدر: دبي - ياسر قاسم

حدد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة أسباب إخفاق شباب الأهلي وخروجه من دائرة المنافسة على اللقب الخليجي وحجز أحد مقعدي التمثيل في آسيا في 3 أسباب أهمها أن بطل الإمارات دفع ثمن عدم الإعداد الجيد ثم المستوى المتواضع للمحترفين الأجانب والأخطاء الدفاعية، مشيراً إلى أن تلك الأخطاء أدت إلى استقبال سلته 114 نقطة، وهي نتيجة غير متوقعة لم تحدث في تاريخ مشاركات الفريق الخليجية والعربية والآسيوية.

وكان شباب الأهلي خسر مباراة الدور نصف النهائي في النسخة 40 لبطولة الأندية الخليجية أمام النصر السعودي في مباراة ماراثونية امتدت للوقت الإضافي وحسمها النصر لصالحه بنتيجة 114 - 111 بعد تعادل الفريقين في الوقت الأصلي 97 - 97، لتذهب المباراة لوقت إضافي مدته 5 دقائق نجح النصر في التقدم فيه 17 - 14 ليفوز بفارق 3 نقاط.

مفاجأة

وأضاف القرقاوي: «ما شاهدناه في المباراة كان مفاجأة للجميع مع تقديري للفريق المنافس الذي قدم مباراة كبيرة واستغل أخطاء شباب الأهلي ونجح في العبور للمباراة النهائية، وفي هذه المباراة فقد بطل الإمارات الشخصية التي ظهر عليها في الدور التمهيدي ومكنته من تحقيق 4 انتصارات متتالية جعلته يتربع على صدارة الترتيب قبل الدخول في مرحلة خروج الخاسر في نصف النهائي وكان المرشح الأول للقب في نظر النقاد والفنيين، لكن هذه الشخصية غابت في الأمتار الأخيرة مع إن الفريق كان في مقدوره تحقيق طموحات أسرة كرة السلة الإماراتية واستثمار إقامة البطولة على أرضنا».

وتمنى القرقاوي في ختام تصريحاته أن يستفيد اللاعبون والجهاز الفني والإدارة من هذا الدرس جيداً والسعي لبناء فريق قادر على تحقيق طموحات الجميع في مشاركاته المقبلة.

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