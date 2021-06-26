لقب «خليجي السلة» بين النصر السعودي والكويت

المصدر: دبي - ياسر قاسم

يسدل الستار اليوم على النسخة 40 لبطولة الأندية الخليجية لكرة السلة بصالة سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي في الممزر، حيث يلتقي في النهائي فريقا النصر السعودي والكويت الكويتي.

في السادسة والنصف مساءً، تسبقها بساعتين مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين شباب الأهلي والأهلي البحريني، وجاء تأهل طرفي النهائي بعد مباراتين مثيرتين في الدور نصف النهائي مساء أمس، كل منها عبارة عن نهائي مبكر من واقع التنافس القوي الذي جعل النتيجة معلقة حتى آخر الثواني. وجاء تأهل النصر السعودي بفوز صعب على شباب الأهلي في الثانية الأخيرة من الوقت الإضافي بنتيجة 114-111 بعد تعادل الفريقين في الوقت الأصلي، انتهى الشوط الأول بالتعادل 18-18 فيما تقدم شباب الأهلي بفارق نقطة واحدة في الربع الثاني 26-25 لتصبح النتيجة 44-43 قبل العودة لغرفة الملابس ورد النصر بعد الاستراحة بذات الكيفية بتقدمه في الربع الثالث 26-25 ليعادل النتيجة 69-69 قبل انطلاقة الربع الرابع الذي زادت فيه الإثارة وظلت النتيجة تتأرجح هنا وهناك حتى انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 97-97 بعد أن سجل كل فريق 28 نقطة لتذهب المباراة لوقت إضافي مدته 5 دقائق نجح النصر في التقدم فيه 17-14 ليفوز بفارق 3 نقاط.

وجاء تأهل الكويت على حساب منافسه أهلي البحرين بنتيجة 102-96 بعد مباراة مثيرة، ظل فيها الأهلي البحريني متقدماً في النتيجة حتى الربع الثالث قبل أن يعود الفريق الكويتي ويقلب النتيجة ببراعة.

مشاركة 5 فرق

وشهدت النسخة 40 مشاركة 5 فرق خاضت الدور الأول بنظام الدوري من دور واحد، تصدره بجدارة شباب الأهلي حاصلاً على العلامة الكاملة «8 نقاط» بفوزه في 4 مباريات وجاء بعده الكويت «7 نقاط» بفوزه في 3 مباريات وخسر مباراة واحدة ثم أهلي البحرين «6 نقاط» بفوزه في مباراتين وخسارته مثلهما ثم النصر السعودي رابعاً بـ «5 نقاط» بفوزه في مباراة والخسارة في 3 مباريات وودع الشمال القطري بنهاية الدور الأول بعد تجرعه الخسارة في جميع مبارياته الأربع، وتأهلت الفرق الأربعة للدور نصف النهائي الذي التقى فيه متصدر الترتيب بالرابع والثاني مع الثالث.

احتكار إماراتي

واحتكرت الإمارات لقب البطولة في آخر 5 نسخ عندما ظفر باللقب فريق شباب الأهلي في 3 نسخ على التوالي وهي نسخ 35 و36 و37 وجاء بعده الشارقة وفاز بلقب النسختين 38 و39 ولم تنظم البطولة العام الماضي بسبب «كورونا».

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