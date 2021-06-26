الوحدة بطل الجولة الرابعة لدوري نائب رئيس الدولة للجوجيتسو

المصدر: دبي ــ البيان

شهدت جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، مساء أمس، ختام منافسات الجولة الرابعة من دوري نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، بمشاركة مميزة لمجموعة من أبرز اللاعبين المنتسبين إلى أندية وأكاديميات الدولة، وتألق لاعبو الوحدة فئة الكبار وحصدوا 6650 نقطة في المركز الأول، بينما سجل لاعبو العين 5240 نقطة ليحصلوا على المركز الثاني، وحل لاعبو الجزيرة في المركز الثالث بتسجيلهم 3090 نقطة، وفي فئة الناشئين تحت 16 عاماً نجح لاعبو نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في تسجيل 7780 نقطة ما وضعهم في المركز الأول، بينما سجل لاعبو الوحدة 6570 نقطة في المركز الثاني، وحصد لاعبو العين 6230 نقطة في المركز الثالث.

وفي فئة الشباب تحت 18 عاماً تمكن لاعبو العين من تسجيل 9430 نقطة وضعتهم في المركز الأول، بينما سجل لاعبو بني ياس 6360 نقطة أمنت لهم المركز الثاني، وحل لاعبو الوحدة في المركز الثالث بـ4280 نقطة.

وتميزت الجولة الرابعة من دوري نائب رئيس الدولة للجوجيتسو بنزالات حامية ومستويات فنية عالية، في ظل ارتفاع المستوى العام للبطولة بنظامها الجديد بشكل ملحوظ. وحرص لاعبو أندية العين والوحدة وبني ياس والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس والجزيرة على الحفاظ على أدائهم ذي النسق التصاعدي خلال منافسات هذه الجولة، وأصبحوا أقرب من أي وقت إلى تحقيق هدفهم والظفر بأحد ألقاب البطولة بفئاتها الثلاث. حضر المنافسات فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومجموعة من مسؤولي وممثلي الاتحاد والأندية والأكاديميات المشاركة.

سعادة

وعبّر فهد علي الشامسي عن سعادته بالمستوى الفني الكبير الذي قدّمه اللاعبون على البساط، مؤكداً أن هذا المستوى الرفيع ظهر نتيجة مواظبة اللاعبين على التدريبات المكثفة ومشاركتهم الأخيرة في عدد من البطولات الدولية للتعويض عن الفترة الماضية وما تخللها من قيود وإجراءات لا سيما على صعيد استخدام مراكز التدريب.

وأضاف أن المشاركة الكبيرة للاعبي الأندية والأكاديميات في دوري نائب رئيس الدولة للجوجيتسو تنبع من إيمانهم بأهميتها ودورها في تعزيز جاهزيتهم وكفاءتهم في النزالات، خصوصاً أنها تجمع عدداً لا يستهان به من نجوم هذه الرياضة. وكونها تقام بنظام الحزام المفتوح، فهي تسمح بتبادل الخبرات والاحتكاك بين لاعبين يتفاوتون في المستوى، الأمر الذي ينعكس على جودة الأداء.

وأوضح الشامسي أن اللاعبين المشاركين في هذه البطولة، خصوصاً أبناء الدولة، على دراية بأهمية المرحلة وما هو قادم من استحقاقات، كما يتوق أكثرهم إلى التعويض أو مواصلة التألق في النسخة 13 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي تستضيفها عاصمة الجوجيتسو أبوظبي في نوفمبر المقبل. وتابع الشامسي أن دوري نائب رئيس الدولة للجوجيتسو يسهم في ترسيخ مكانة البطولات المحلية وتوفير المواهب التي تعتبر رافداً للمنتخبات الوطنية بفئاتها المختلفة.

منافسة

وقال سعيد أحمد الظاهري، لاعب نادي العين للجوجيتسو (حزام أزرق وينافس في فئة الشباب تحت 18 عاماً وزن 73 كغم): إن بطولة هذا العام تتميز بالجودة العالية على جميع المستويات، ولقد اختبرت ذلك بنفسي انطلاقاً من صعوبة النزالات هذا العام وضمن الفئة التي أنافس فيها، نظراً لتواجد عدد من النجوم الذي اعتادوا الصعود إلى منصات التتويج.

وأضاف أن التواجد في هذه البطولة الغالية أتاح للاعبين استنهاض هممهم واستجماع قواهم والعودة إلى معدلات اللياقة البدنية التي تتطلبها المشاركة في البطولات الدولية. ولفت إلى أن هدفه من المشاركة هو مساعدة نادي العين على المحافظة على حظوظه القوية في المنافسة على اللقب.

وقال نايف المنصوري، لاعب نادي الظفرة للجوجيتسو حزام أزرق من فئة الكبار وزن 77 كغم: «أجواء دوري نائب رئيس الدولة للجوجيتسو تعيدنا إلى أجواء البطولات الكبرى، وتبعث في أنفسنا الحماس لتقديم الأفضل والخروج بأفضل النتائج». وتقدم المنصوري بالشكر والامتنان إلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو كونه ابتكر نظاماً جديداً للبطولة جعل منها محطة أكثر تنافسية وإلهاماً للاعبين.

وأضاف أن المواجهات كانت صعبة وحاسمة، وهي تعكس طبيعة البطولة وتميزها، وإن كانت محلية إلا أنها بدون أدنى شك عالمية السمات. واختتم حديثه قائلاً إنه سعيد بتحقيقه عدداً من الانتصارات، مؤكداً أن مساعدة فريقه على مواصلة مشواره في البطولة توازي أهمية تحقيق الإنجازات الفردية.

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