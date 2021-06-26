الإمارات تحصد فضية الفرق المختلطة في ختام «دولية فزاع لأصحاب الهمم»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

حققت الإمارات فضية مسابقة «الفرق المختلطة» في ختام النسخة 11 من بطولة فزاع الدولية لرفعات القوّة لأصحاب الهمم - كأس العالم دبي 2021 التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 300 لاعب ولاعبة من 62 دولة، فيما كان المركز الأول للمسابقة نفسها من نصيب تشيلي بينما حلت كولومبيا ثالثاً.



وجاءت الميدالية الفضية بواسطة الثلاثي المكون من البطل البارالمبي محمد خميس وسيف الزعابي وموزة الزيودي بحصولهم على المركز الثاني.



وقام ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم بتتويج المنتخب الصيني بدرع التفوق بعد أن تصدر المنتخبات المشاركة في الحدث العالمي محلقاً بالمركز الأول برصيد 13 ميدالية 7 ذهبيات و5 فضيات وبرونزية، تلاه في المركز الثاني المنتخب الروسي برصيد 10 ميداليات 3 ذهبيات ومثلها فضيات و4 برونزيات، فيما حل المنتخب المصري ثالثاً برصيد 6 ميداليات 3 ذهبيات ومثلها فضيات.



وشهد سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي جانباً من مسابقات الختام بحضور ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، والتقى حارب على هامش الحدث المكسيكي خورخي مورينيو رئيس لجنة رفعات القوة بالاتحاد الدولي وبعض لاعبي المنتخبات المشاركة إضافة إلى اللاعب عبدالله اليماحي «12 عاماً» المنضم حديثاً إلى نادي دبي لأصحاب الهمم في لعبة التنس الأرضي.



كما اطلع حارب على المنتجات التي يصنعها «أصحاب الهمم» بالنادي مثمناً مبادراتهم، وقام لاعبو نادي دبي لأصحاب الهمم بتكريم حارب بدرع تذكارية من منتجاتهم.



وأكد سعيد حارب أن بطولة فزاع باتت من البطولات المهمة في خريطة رياضة أصحاب الهمم، وخصوصاً أنها تحمل اسماً غالياً على قلوبنا وشخصية رياضية متميزة، حيث تحظى رياضة «أصحاب الهمم» باهتمام القيادة الرشيدة مما كان له المردود الإيجابي على مسيرتهم في كل المحافل القارية والدولية.







ثقة عالمية







وقال: إن هذه المشاركة الكبيرة رغم تحديات «الجائحة» تؤكد ثقة العالم في الإمارات ودبي والسمعة العالمية لهما وحرص المنتخبات على التواجد في هذا الحدث العالمي الذي يستحوذ على قدر كبير من الأهمية، وخصوصاً أن «فزاع» فاقت التصورات وباتت عابرة القارات لتحقيق الطموحات.



وأشار أمين عام مجلس دبي الرياضي إلى أن مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم وفرق اللجان المختلفة لم تترك أي شيء للصدفة، مبيناً أن النادي نجح فيما عجزت عن تحقيقه دول كبرى رغم التحديات التي تواجه العالم بسبب جائحة «كورونا».



من ناحيته ثمّن ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي النجاح الكبير الذي حققه الحدث العالمي، مبيناً أن تواجد 62 دولة في نسخة دبي رغم «الجائحة» يعتبر إنجازاً، مضيفاً: القيادة الرشيدة هيأت كل عوامل النجاح «لأصحاب الهمم» من أجل تحقيق طموحاتهم على الصعد كافة.



وقال: إن تحطم الأرقام القياسية في دبي يؤكد قوة هذه البطولة، وخصوصاً إنها كانت الفرصة الأخيرة لـ «أصحاب الهمم» من أجل حجز مقاعدهم في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.



وكانت البطولة قد شهدت تحطم 22 رقماً قياسياً، منها 5 أرقام عالمية و5 أرقام أوروبية و7 آسيوية و3 أرقام أمريكية ورقم واحد أفريقي إضافة إلى رقم أوروبي آخر في الناشئين.



ووصف آل رحمة نادي دبي لأصحاب الهمم بالمنارة مبيناً أنه لا يقتصر على الرياضة فقط وأنه نادٍ في جميع المجالات، مثمناً الدور الكبير لرعاة بطولات فزاع الشريك الأصيل مع اللجنة المنظمة لإنجاح مثل هذه الأحداث العالمية المهمة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز