دور مميز لأبناء الإمارات في آسيوية اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أنهى كل من المحاضر الدولي صالح بن عاشور رئيس لجنة حكام كرة اليد في اسيا عضو لجنة التحكيم والقانون في الاتحاد الدولي لكرة اليد والحكم القاري محمد ناصر عضو لجنة الخبرات في البطولة الاسيوية 23 لاندية كرة اليد والتي اقيمت في مدينة جدة السعودية، مشوارهما بنجاح كبير في البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري بنجاح كبير.

وتولى صالح بن عاشور مسؤولية الاشراف على حكام البطولة قبل انطلاق المنافسات بالاشراف على الاختبارات البدنية “ الشتر “ إلى جانب المحاضرات النظرية والعملية قبل واثناء المباريات وتعيينهم لقيادة المباريات وجميع الامور القانونية بتطبيق مواد قانون اللعبة إلى جانب الاشراف وتعيين المراقبين الفنيين للبطولة مع اخوانه اعضاء لجنة الحكام والقانون في الاتحاد الاسيوي لكرة اليد .

وبالنسبة للحكم القاري الاماراتي محمد ناصر فقد تم ترشيحه من قبل لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة اليد ليكون ضمن لجنة الخبرات في هذا المحفل الاسيوي والذي اقيم بمدينة جدة السعودية خلال الفترة من 11 ولغاية 21 يونيو الجاري.

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