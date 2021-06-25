تريب أدفايزر: «جت سكي» دبي التجربة السياحية الأولى عالمياً

المصدر: دبي – البيان

صنّفت «جوائز تريب أدفايزر ترافلرز تشويس» ممارسة رياضة «جت سكي» المائية في دبي التجربة السياحية الأولى في العالم، وفقاً لاختيار المسافرين لعام 2021.

وتعزز دبي جاذبيتها وتنافسيتها السياحية عبر تنويع المنتجات والجهات السياحية والترفيهية، وتشتهر الإمارة بشواطئها النظيفة والهادئة، حيث يفضل الكثير من المقيمين والسياح ممارسة مختلف الرياضات المائية، في العديد من الشواطئ المميزة التي تشتهر بها دبي، والتي تعتبر مثالية لمغامرة دراجات «جت سكي» المائية، مثل شاطئ لامير، وشاطئ جميرا المفتوح، وحديقة وشاطئ الممزر، ودبي مارينا، وغيرها.

كما توفر وجهات دبي المتنوعة لعشاق المغامرة والسباحة ممارسة رياضتهم المحببة، حيث تتنوع الخيارات الترفيهية بما يناسب الجميع، بما فيها التجديف وركوب الأمواج وقوارب الكاياك.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز