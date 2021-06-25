دورانت يقود سلة أمريكا في «طوكيو 2020»

المصدر: نيويورك - أ ف ب

سيقود كيفن دورانت نجم بروكلين نتس، منتخب بلاده الولايات المتحدة الأمريكية في مسابقة كرة السلة بدورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، وسيكون دورانت الذي خرج للتو من الأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين مع نتس، الوحيد الذي كان ضمن منتخب بلاده عندما توج بذهبية دورة ريو دي جانيرو الأولمبية 2016.

وعلى الرغم من غياب اكثر من نجم أمثال جيمس هاردن الذي يعاني من إصابة عضلية في فخذه، سيكون المنتخب الأمريكي من ابرز المرشحين لإحراز الذهبية مع تواجد درايموند غرين (غولدن ستايت ووريرز)، داميان ليلارد (بورتلاند ترايل بلايزرز)، برادلي بيل (واشنطن ويزادرز)، بام اديبايو (ميامي هيت)، جايسون تايتوم (بوسطن سلتيكس) وكيفن لوف (كليفلاند كافالييرز). ويضم المنتخب أيضاً ثلاثة لاعبين لا يزالون يخوضون الأدوار الإقصائية من دوري كرة السلة وهم ديفن بوكر (فينيكس صنز)، بالإضافة إلى ثنائي ميلووكي باكس كريس ميدلتون وجرو هوليداي.

إذا نجح هؤلاء في بلوغ الدور النهائي الدوري المحلي، ربما يبقون في الولايات المتحدة حتى الثاني والعشرين من يوليو في حال دعت الحاجة خوض مباراة سابعة، أي قبل ثلاثة أيام فقط من خوض الولايات المتحدة أوّل مباراة لها في مسابقة كرة السلة في الألعاب الأولمبية. في حال حدث هذا السيناريو، فإن اللاعبين سيتوجهون إلى اليابان بطائرة خاصة مباشرة بعد الدور النهائي.

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