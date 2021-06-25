15 نزالاً و30 لاعباً في «مواي تاي 6 للمحترفين» اليوم

المصدر: دبي- فائز بجبوج

تنطلق اليوم بطولة مواي تاي 6 للمحترفين في صالة فيستيفال أرينا – دبي بمشاركة العديد من أبطال الإمارات والعالم، وستشهد البطولة 15 نزالاً بمشاركة نخبة من أبطال العالم يمثلون 17 دولة، ومن مختلف دول العالم يتقدمهم 6 لاعبين من أبطال الإمارات.

كما أعلن اتحاد الإمارات لمواي تاي وكيك بوكسينج أن دولة الإمارات ستستضيف بطولة العالم 2022 بمشاركة 1200 لاعب ولاعبة يمثلون 120 دولة، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد الإمارات لمواي تاي وكيك بوكسينج مساء أمس في فندق هوليدي ان - دبي فيستيفال سيتي بحضور الأمين العام للاتحاد الدولي ستيفان فوكس وطارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد الأمين العام للاتحاد العربي لمواي تاي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لمواي تاي (IFMA) مدير البطولة.

من جانبه، أشاد ستيفان فوكس بجهود اتحاد الإمارات برئاسة عبدالله سعيد النيادي والمدير التنفيذي طارق المهيري ما ساهم في طفرة مواي تاي على مستوى المنطقة، مؤكداً أن اتحاد الإمارات قادر على نجاح بطولات الاتحاد الدولي كافة، على أمل أن تشهد الإمارات استضافة بطولة العالم لمواي تاي في 2022 بمشاركة 1200 لاعب ولاعبة من 120 دولة.

منافسة

على جانب آخر، يمثل الإمارات اليوم في بطولة مواي تاي 6 الدولية للمحترفين 6 لاعبين يتنافسون على البطاقة الرئيسة للنزال وفي مقدمتهم لاعب منتخبنا الوطني «نمر الحلبة» إلياس حبيب علي في مواجهة قوية ونارية مع اللاعب الإسباني المصنف أنخيل ماركوز والذين يتنافسون لنيل لقب بطل (إنتركونتيننتال) الوزن الخفيف الثقيل WMC، وفي مواجهة أخرى قوية لنيل لقب بطل (إنتركونتيننتال) في الوزن المتوسط WMC يتنافس بطل منتخبنا الوطني أمين المعتصم مع البطل الإيطالي فرانسيسكو إيادانزا. وعلى اللقب الآسيوي سيواجه بطلنا زكريا الجماري المصنف الفلبيني فيليب ديلرامينو في وزن الريشة.

كما يواجه لاعب منتخبنا محمد مرضي اللاعب المغربي محمد أمين الحرار في مواجهة قوية ويلعب لاعب منتخبنا الوطني نور الدين سامير مع اللاعب الإسباني غوركا كارو في مواجهة مثيرة، أما لاعب منتخبنا البطل إبراهيم بلال فستكون مباراته مع اللاعب اليوناني إسبيرو بيسيري، وستتيح البطولة الوصول للأحزمة العالمية، وقد استعد منتخب الإمارات من خلال معسكر استغرق نحو شهرين تطلعاً لمنصة التتويج، وخاصة أن أغلب لاعبينا من المنصفين على المستويات كافة.

ترحيب

من جهته، أكد طارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد مدير البطولة، أن ختام موسم الاتحاد الحالي سيكون مثيراً ومتميزاً لمشاركة أبرز لاعبي الموسم المنصرم، مرحباً بستيفان فوكس الأمين العام للاتحاد الدولي لمواي تاي الذي سيحضر فعاليات البطولة والتشاور مع اتحاد الإمارات حول توصية المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية باعتماد رياضتي مواي تاي وكيك بوكسينج ضمن الألعاب الرياضية الأولمبية من دورة الألعاب الصيفية التي تقام عام 2024 في باريس أو دورة لوس أنجلوس، بعد عرض التوصية علي الجمعية العمومية العادية (كونغرس) اللجنة الأولمبية الدولية التي تعقد اجتماعها على هامش دورة طوكيو المقبلة في اليابان من يوم 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبلين، وشكر مجلس دبي الرياضي على جهوده لإنجاح تلك البطولة، وشكر الأندية كافة الأعضاء في مجال الألعاب القتالية.

إجراءات

وأكد مدير البطولة ضرورة التزام الجميع الإجراءات الاحترازية ترجمه للبروتوكول الصحي الصادر عن الجهات العليا، وقد سخر الاتحاد سبل النجاح كافة للبطولة التي ستقام من دون حضور جماهيري، إلا أن الاتحاد وفر خدمة البث المباشر عبر تطبيق UAM تسهيلاً لوصول نقل وقائع البطولة لجميع محبي الرياضة حول العالم وأيضاً سيتوافر النقل على صفحة الاتحاد الرسمية على فيسبوك والموقع الإلكتروني بوجود تعليق عربي وأجنبي.

واختتم طارق المهيري موجهاً الشكر والتقدير لأبطال خط الدفاع الأول ولكل من ساهم وساعد على التصدي لجائحة كورونا لما له من أثر كبير في تسهيل وتسخير جميع الظروف لاستضافة الأحداث المجتمعية والاستمرار في إقامة الفعاليات الرياضية، ووجه شكره لوسائل الإعلام الرياضية كافة شركاء النجاح لجهودها في تغطيتها المتميزة والمستمرة لمسيرة الاتحاد منذ التأسيس.

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