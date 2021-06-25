بطلات الوحدة يتألقن في دوري «أم الإمارات» للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

في أجواء حماسية متميزة، شهدت صالة جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي مساء أمس ختام الجولة الرابعة من دوري أم الإمارات للجوجيتسو، والتي شهدت تألق لاعبات الوحدة وحصدهن المركز الأول بـ9750 نقطة، بينما سجلت لاعبات العين 5410 نقاط خولتهن الحصول على المركز الثاني، وحلت لاعبات بالمز الرياضية – تيم 777 في المركز الثالث بتسجيلهن 3280 نقطة، وذلك بمشاركة لافتة للاعبات الأندية والأكاديميات من داخل الدولة، وسط إجراءات احترازية وبيئة آمنة. وشهدت الجولة الرابعة منافسات حامية في ثلاث فئات وهي الناشئات (تحت 16 عاماً)، والشابات (تحت 18 عاماً)، والكبار (فوق 18 عاماً)، ومشاركة أكثر من 100 لاعبة يمثلن 10 أندية وأكاديميات مختلفة على مستوى الدولة.

استعداد

وأظهرت منافسة الجولة الرابعة من دوري أم الإمارات للجوجيتسو استعداداً وجهوزية كبيرة لدى اللاعبات، إذ قدمن أداء تنافسياً كبيراً عكس رغبتهن في تحقيق الفوز والتقدم نحو اللقب، وواصلت أندية الوحدة والجزيرة والعين والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وبالمز الرياضية – تيم 777 هيمنتها على مشهد الصدارة في منافسات الجولة الرابعة، وباتت تفصلها جولة أخيرة للوصول إلى المنصة. حضر المنافسات محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعدد من مسؤولي الاتحاد وممثلي الأندية والأكاديميات المشاركة.

وفي بقية النتائج، ضمن فئة الناشئات تحت 16 عاماً نجحت لاعبات الوحدة في الوصول إلى 6990 نقطة ما وضعهن في المركز الأول، بينما سجلت بالمز الرياضية – تيم 777، 6200 نقطة في المركز الثاني، وحصدت لاعبات نادي الجزيرة المركز الثالث بتسجيلهن 4340 نقطة. وفي فئة الشابات تحت 18 عاماً تمكنت لاعبات نادي العين من الوصول إلى 8100 نقطة وضعتهن في المركز الأول، بينما سجلت لاعبات الوحدة 6550 نقطة في المركز الثاني، وحلت لاعبات الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث بتسجيلهن 3780 نقطة.

دعم

من جانبه أكّد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن الدعم الذي تحظى به رياضة الجوجيتسو من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإيمانه بقدرة بنات الوطن على التألق في هذه الرياضة وغيرها ساهما في تأسيس قاعدة متينة وراسخة من البطلات اللاتي يتحلين بالعزيمة والإصرار وعشق الانتصار.

وأضاف: الإقبال الكبير للاعبات المشاركات يعكس نجاح رؤية اتحاد الإمارات للجوجيتسو الرامية إلى تعزيز حضور المرأة في أوساط رياضة الجوجيتسو وتشجيعها على المشاركة في شتى المحافل والبطولات، وقد أثبتت بنات الوطن قدرتهن على تحقيق الإنجازات وتفوقهن على الساحة المحلية والعالمية.

تطور

وأوضح الظاهري أن الجولة الرابعة من دوري أم الإمارات للجوجيتسو عكست تطوراً لافتاً في مستوى اللاعبات اللاتي اجتهدن في الالتزام بتوجيهات الأجهزة الفنية ولا سيما من ناحية الخطط والتقنيات المستخدمة، وتلك النتائج الإيجابية تعزز من قيمة هذه البطولات، مبيناً أن سيدات الجوجيتسو طبّقن ما اكتسبنه من تجارب وخبرات في مشاركتهن في البطولات العالمية التي أقيمت أخيراً على بساط البطولة وهو ما ساهم في رفع جودة النزالات.

واختتم الظاهري أن مجتمع الجوجيتسو داخل الدولة ومشجعي الأندية والأكاديميات يترقبون بشغف انطلاق الجولة الخامسة والأخيرة من دوري أم الإمارات للجوجيتسو، ويتوقون للتعرف إلى أول بطل لهذه البطولة العزيزة في نسختها الجديدة.

تمارين

بدوره، أكد إبراهيم الحوسني مدرب ناشئي منتخب الإمارات للجوجيتسو، أن مستوى اللاعبات سجل تطوراً ملحوظاً منذ انتهاء بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو أبريل الماضي والسبب الرئيس في ذلك العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية والمواظبة على التمارين والتدريب المكثف الذي كان محدوداً قبل فترة نتيجة للإجراءات الاحترازية التي كانت متبعة على نطاق واسع.

وأضاف الحوسني إن النسخة الماضية من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو شكّلت عاملاً تحفيزياً مهماً للاعبين واللاعبات وعادت بهم إلى أجواء المنافسات والاحتكاك بأفضل لاعبي العالم، منوهاً بالدور الكبير للمدربين في توجيه اللاعبين واللاعبات للاستفادة الكاملة من دروس البطولة العالمية الأبرز ومكتسباتها، وتوظيفها بالشكل الأمثل في المشاركة المقبلة في النسخة 13 في نوفمبر المقبل.

ثمار

من جانبها، قالت اللاعبة الإماراتية البارزة وديمة اليافعي نجمة المنتخب الوطني ونادي العين وحاملة الحزام البنفسجي والتي تنافس في فئة الكبار وزن 45 كجم إن الجهود التي تبذلها اللاعبات أصبحت تؤتي ثمارها ولا أدّل على ذلك من المستويات التي نشهدها اليوم. وأضافت نتطلع بقوة إلى الاستفادة من هذه البطولة الغالية والمنافسة فيها حتى التتويج لأننا نؤمن بأن الانتصارات تجر الانتصارات وهدفنا الأسمى يكمن في الوصول إلى أعلى درجات الجهوزية المطلوبة لتحقيق أكبر عدد من الميداليات الملونة في النسخة المقبلة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

الجولة الرابعة من دوري كأس نائب رئيس الدولة تنطلق اليوم

على جانب آخر، تنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة الرابعة من كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة نخبة من لاعبي الجوجيتسو المنتسبين إلى أندية وأكاديميات الدولة. ومع اقتراب البطولة من نهايتها ودخول منافساتها مرحلة الحسم، ستشهد هذه الجولة كثيراً من المواجهات والنزالات الحماسية في ظل حرص عدد من الأندية على المنافسة والصعود إلى منصة التتويج.

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