تعديلات حلبة ياس تزيد إثارة «الفورمولا 1 أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات، أمس، عن برنامج تعديل مسار حلبة مرسى ياس، المقرر تنفيذه خلال الأشهر القليلة المقبلة، والذي يهدف إلى زيادة مستويات الإثارة والتشويق في السباقات، لكل من السائقين ومتابعي رياضات السباقات، على حد سواء. ويخضع مسار حلبة مرسى ياس، للمرة منذ افتتاحه في 2009، إلى عملية تعديل واسعة، يتم تنفيذها في ثلاث مناطق، هي المنعطف الشمالي الأكثر حدة، وفي المنطقة المواجهة للمدرج الجنوبي، وقسم الفنادق، ومن المقرر أن تخضع المنعطفات والمسار في كل من هذه المواقع، إلى تعديلات واسعة.

واستضافت حلبة مرسى ياس فعاليات ومنافسات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، على مدار 12 عاماً، وتستعد لاستضافة النسخة 13 من السباق، 12 ديسمبر 2021.

حماس

وتعد حلبة مرسى ياس، من أهم الوجهات الرياضية والترفيهية في المنطقة، حيث استقبلت الحلبة آلاف الزوار من عشاق رياضة السيارات، على مدار السنوات الماضية، وتابعوا بحماس، نخبة من أفضل السائقين في العالم، ومن ضمنهم لويس هاملتون وفرناندو ألونسو، وسيباستيان فيتيل، وهم يخوضون منعطفات الحلبة، ومسار السباق، عاماً بعد عام، للفوز بسباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي.

وتشمل التعديلات المقرر تنفيذها في ثلاثة مواقع من المسار، 12 منعطفاً بشكل إجمالي، لتسهم هذه التطويرات في زيادة إمكانية التجاوز والتسابق جنباً إلى جنب، لتحقيق المزيد من التشويق والحماس إلى منافسات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، وبطولات رياضة السيارات الأخرى، التي تستضيفها حلبة مرسى ياس.

وجهة

من جانبه، قال سيف النعيمي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات: تعد حلبة مرسى ياس، الوجهة الرياضية والترفيهية الرائدة في المنطقة، وتسهم التعديلات التي يخضع لها مسار السباق خلال موسم الصيف، في زيادة مستويات الحماس والتشويق في منافسات السباقات، لكل من السائقين والجمهور، على حد سواء. ونحن نعمل باستمرار على تحديد فرص التطوير، لتقديم كل جديد، وإمتاع الجمهور من عشاق رياضة السيارات.

وأضاف: يمثل هذا البرنامج للتعديلات، خطوة في غاية الأهمية في مسيرة حلبة مرسى ياس، حيث يشمل أعمالاً موسعة في ثلاث مناطق منفصلة من المسار، بهدف منح السائقين فرصاً إضافيةً للتجاوز، وزيادة طبيعة المنافسة في مختلف فعاليات رياضة السباقات التي يستضيفها مسار الحلبة، وتبدأ أعمال التعديل في موسم الصيف، ليتم الانتهاء منها قبل انطلاق فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي لعام 2021 بفترة كافية، ونحن نتطلع بشوق لتقديم مسارنا المميز بحلته الجديدة لعشاق رياضة السيارات، في مختلف أنحاء العالم، خلال الفترة القصيرة القادمة.

تطوير

في حين، قال محمد بن سليم رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»: نرحب بهذه التعديلات المبتكرة على مسار حلبة مرسى ياس، ويعد هذا التطوير مثالاً رائداً على التعاون والشراكة الوثيقة التي تجمع شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات، ومنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، وتعمل حلبة مرسى ياس باستمرار، على تطوير نوعية سباقات بطولة العالم للفورمولا 1، المقامة على مسارها، وسيمتد الأثر الإيجابي لهذه التعديلات، إلى سباقات وبطولات رياضة السيارات المحلية والعالمية الأخرى، لتمتع الجمهور والسائقين، وتجتذب مواهب جديدة، والمزيد من المشجعين إلى حلبة مرسى ياس، والمنطقة بكاملها.

مكانة

وقال روس براون، المدير الرياضي للفورمولا 1، إن حلبة مرسى ياس، تتمتع بمكانة خاصة على روزنامة بطولة العالم للفورمولا 1، باعتبارها السباق الختامي في البطولة، لتصبح الوجهة الأكثر شعبية لعشاق الفورمولا 1 من مختلف أنحاء العالم.. ويسعدنا إجراء هذه التعديلات الهادفة إلى إضافة مزيد من الحماس والتشويق إلى منافسات رياضات السيارات، التي تقام على مسار السباق، للسائقين والمتابعين، بما في ذلك سباقات الجائزة الكبرى.

وعلق مارك هيوز مدير عام شركة MRK1 للاستشارات، والتي ستشرف على برنامج التعديلات وتنفيذه، قائلاً: نتعاون بشكل وثيق مع شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات، على التصميم الجديد للمسار، وتنفيذ أعمال التطوير في المناطق الثلاث. وتعد حلبة مرسى ياس، من أكثر المرافق تطوراً على روزنامة بطولة العالم للفورمولا 1، ومن المؤكد أن تمنح هذه التعديلات، منافسات جميع بطولات سباقات السيارات القادمة، جرعة إضافية من الإثارة والتشويق.

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