«سلة الخليج» تكشف اليوم عن طرفي النهائي

المصدر: دبي-ياسر قاسم

تتضح اليوم معالم المباراة النهائية لبطولة الأندية الخليجية لكرة السلة في نسختها الـ 40 من خلال مباراتي الدور نصف النهائي بصالة سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي بالممزر ويلتقي فيهما الكويت الكويتي والأهلي البحريني في الرابعة والنصف مساءً، تليها مباراة شباب الأهلي والنصر السعودي في السادسة والنصف ويتأهل الفائزان من المباراتين للنهائي المقرر غداً.



وتبدو الأوراق مكشوفة للفرق الأربعة بعد أن التقت مع بعضها في الدور التمهيدي حيث بدأ شباب الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على النصر بصعوبة 98-93 فيما فاز الكويت في نفس المرحلة على الأهلي البحريني 117-108.



وتأهل شباب الأهلي متصدراً للترتيب بعد تحقيقه 4 انتصارات على التوالي حصد بها العلامة الكاملة كان آخرها الفوز على الشمال القطري بنتيجة 114-88، بعد مباراة جيدة لشباب الأهلي تقدم فيها 29-24 في الربع الأول ثم تقدم الشمال في الثاني 26-25 وعاد شباب الأهلي ليتقدم في الربعين الثالث والرابع 36-20 و 24-18.



فيما الكويت اختتم مبارياته في الدور التمهيدي بالفوز على النصر السعودي 98-90 ليحافظ على مركزه الثاني في الترتيب برصيد 7 نقاط فيما حصد النصر 5 نقاط وضعته في المركز الرابع، ووفقاً لنظام البطولة يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث.



إصابات



وفي تصريحات لمدرب شباب الأهلي الكابتن أحمد عمر، أوضح أن إصابة المحترف الأمريكي تايلور تبدو مقلقة لكونها إصابة قوية لم تتحدد إمكانية مشاركته في مباراة اليوم، بينما إصابة المحترف الأجنبي الآخر براندون خفيفة لن تمنعه من اللعب وقال عمر إنه اختار إراحة بعض اللاعبين في مباراة الشمال بعد المجهود الكبير الذي بذلوه منذ بداية البطولة، مشيراً إلى أن مباراة اليوم صعبة بكل المقاييس من خلال ما قدمه فريق النصر، وتوقع أن تكون صعوبة المباراة لفريقه على المستوى الدفاعي لأن طريقة لعب النصر تعتمد على فتح الملعب وهذا يشكل ضغطاً كبيراً على قيس عمر وتايلور، بينما الناحية الهجومية يمتلك فيها فريقه أفضلية تحت الحلقة في حال مشاركة تايلور.



وقال إن النصر يعتبر من أفضل الفرق في التحول السريع من الدفاع للهجوم بفضل قدرات لاعبيه البدنية وحدث ذلك في مباراته الأولى، زيادة على أن مباريات نصف النهائي حساباتها مختلفة عن الدور الأول والمستوى الذي قدمته الفرق الأربعة يجعل مباراتي نصف النهائي صعبتين للغاية ولا يمكن توقع نتيجة أي منهما.

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