الصين تحصد ذهبيتين في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»

المصدر: دبي-عدنان الغربي

حصدت الصين ميداليتين ذهبيتين ضمن منافسات اليوم الخامس لبطولة فزاع الدولية لرفعات القوة- كأس العالم دبي 2021، الفرصة الأخيرة لرياضة أصحاب الهمم للوصول إلى بارالمبياد طوكيو 2020..



وجاء تألق «التنين» عبر مسابقتي وزن 97 كلغ رجال وفوق 86 كلغ نساء، حيث حلق بان يان بالمركز الأول تاركاً المركز الثاني والميدالية الفضية للكولومبي فانبيو توريس بينما حل في المركز الثالث العراقي ثائر آل علي..



وفي مسابقة فوق 86 كلغ نجحت الصينية تشوي دانغ في تحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية تلتها في المركز الثاني الروسية إرينا سادوف نيكوفا فيما كان المركز الثالث والميدالية البرونزية من نصيب المكسيكية بيرلا بارسيناس.



وكان التحدي العنوان البارز لبقية الأوزان وخصوصاً أن الأبطال والبطلات يتسابقون للوصول إلى منصات التتويج من أجل تحقيق الأرقام التأهيلية للتواجد في طوكيو حيث فاز اليوناني كوستنينوس بالمركز الأول تلاه في المركز الثاني شامو من أذربيجان بينما كان المركز الثالث من نصيب العراقي فارس سعدون.



وفي وزن 107 كلغ رجال حل الروسي ماتو سنيف في المرتبة الأولى تلاه كي بيي من ماليزيا وصيفاً بينما حل الأردني معتز الجنيدي ثالثاً.





إشادة



وأشاد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية خلال حضوره جانباً من فعاليات اليوم الخامس بهذا الحدث العالمي، مؤكداً أنه من عشاق بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم واصفاً بطلنا البارالمبي محمد خميس بـ «الذهبي» والذي يعتبر نموذجاً للرياضي المتميز مشيراً إلى انه بطل كبير له خبرته الطويلة في صالات رفعات القوة.



وقال: إن «أصحاب الهمم» على قدر التحدي دائماً من أجل مواصلة مسيرة النجاحات وعدم التفريط في المكتسبات التي حققوها في المحافل القارية والدولية.



وأضاف: الوجوه الجديدة في رفعات القوة بحاجة إلى اكتساب الخبرة الميدانية من أجل حصد النتائج التي تؤهلهم لترك بصمة خلال مشاركاتهم المحلية والقارية والدولية.



وكان الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي قد التقى البطل البارالمبي محمد خميس على هامش هذا الحدث العالمي متمنياً له التوفيق خلال مشاركته في التحدي البارالمبي المقبل بطوكيو.

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