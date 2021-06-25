ختام ناجح لبطولة إسكواش «صيفنا نشاط وحيوية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توجت المصرية لينا التانير بلقب بطولة الإسكواش للسيدات الأولى من نوعها بالدولة التي نظمتها بنجاح كبير أكاديمية ذا فلاينج داف بدبي وأقيمت بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في نادي دبي للسيدات على شاطئ جميرا، وضمن فعاليات مبادرة «صيفنا نشاط وحيوية» التي أطلقها المجلس بهدف تشجيع النساء على ممارسة الرياضة والنشاط البدني خلال فترة الصيف وتستمر حتى 31 أغسطس المقبل.



وشاركت في البطولة 32 لاعبة من مختلف الجنسيات والأعمار، وفازت المصرية لينا التانير بالمركز الأول بعد تغلبها على الهندية بانكوري مالهوترا التي حلت في المركز الثاني، فيما جاءت اللبنانية مريم موسى في المركز الثالث بعد تغلبها على الهندية أكانشا بات، وفازت الإماراتية علياء عبيدالله بجائزة الروح الرياضية.



وقام بتتويج الفائزات بالمراكز الأولى كل من فوزية فريدون رئيس قسم رياضة المرأة في مجلس دبي الرياضي، والمها البستكي مديرة نادي دبي للسيدات بالإنابة، وكنزي الدفراوي، مؤسسة الأكاديمية المنظمة للحدث واللاعبة المُصنّفة سابقاً في المرتبة 22 لفئة السيدات على مستوى العالم.



نموذج



وقالت المها البستكي مديرة نادي دبي للسيدات بالإنابة: «نحن سعداء باستضافة النادي لأول مرة بطولة إسكواش بهذا الحجم وبمشاركته في تنظيمها مع مجلس دبي الرياضي وأكاديمية دبي للإسكواش ضمن طموحات النادي لتوسعة شبكة البطولات والأنشطة الرياضية التي يسعى لاستقطابها خلال الفترة المقبلة، والمساهمة في تعزيز الدور الرياضي للمرأة وإبراز مشاركتها في المحافل الرياضية محلياً وإقليمياً ودولياً».



وأضافت المها أن التعاون بين نادي دبي للسيدات ومجلس دبي الرياضي وأكاديمية دبي للإسكواش في تنظيم البطولة يقدم نموذجاً للتعاون البناء بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة في الدولة لإسعاد شعب الإمارات، ويترجم رؤية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة رئيسة نادي دبي للسيدات لتشجيع المرأة على النجاح في مختلف المجالات بما فيها المجال الرياضي.



شكر



كما أعربت البستكي عن سعادتها بنجاح هذه البطولة وقدمت الشكر لكل المشاركات فيها، وقالت إنه يحفزنا لتنظيم المزيد من البطولات والمسابقات في مختلف المجالات الرياضية بطرق مبتكرة وجاذبة للمرأة في بيئة صحية وآمنة، خاصة مع توفر المرافق الحديثة ومراكز اللياقة البدنية المتطورة والملاعب الرياضية المتنوعة.



ومن جانبها قالت كنزي الدفراوي: «نحن سعداء بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة الأولى من نوعها والمشاركة الواسعة من السيدات من مختلف الجنسيات، وأتقدم بالشكر الجزيل إلى مجلس دبي الرياضي على الدعم الكبير الذي قدمه لإنجاح البطولة من لحظة طرح فكرة التنظيم وحتى الختام، ونسعى في أكاديميتنا إلى تعزيز نشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني وزيادة شعبية هذه اللعبة الشيقة في دولة الإمارات، وتوسيع قاعدة الممارسات لها وزيادة أعداد المشاركات من السيدات من خلال تسليط الضوء على مدى شمولية هذه الرياضة والفرص الكبيرة التي توفرها للجميع».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز