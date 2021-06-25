«البارالمبية».. 25 عاماً من التحدي والعزيمة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

احتفلت اللجنة البارالمبية الإماراتية أمس باليوبيل الفضي للجنة، بعد مرور خمسة وعشرين عاماً على انطلاقة مسيرة الرياضة البارالمبية الإماراتية.



وبهذه المناسبة قال محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية: بفضل القيادة الرشيدة نحتفل بكل الفخر والاعتزاز بمؤسسة عريقة ومدرسة للتحدي والعزيمة دامت ربع قرن من الزمان على إنشائها فهي بدعم القيادة الرشيدة تضرب مثلاً للبشرية جمعاء ونموذجاً يحتذى به يتمثل في فرسان الإرادة.



ومضى الهاملي نتباهى بأبطال قل أن يجود الزمان بأمثالهم في التحدّي والإصرار والتغلب على أقسى الظروف وأصعبها. ونفخر بأن أبناء هذا الوطن من ذوي الهمم كانوا في صدارة المشهد الرياضي الوطني، رافعين راية الوطن عاليةً خفاقة في المناسبات والمحافل التي يشهد عليها العالم أجمع.



واليوم ونحن نحتفل باليوبيل الفضي للجنة البارالمبية الإماراتية نتذكر معاً ما قام به جميع المنتسبين لهذه المنظمة المرموقة ونشهد على العمل الدؤوب الذي لا يتوقف لحصد المزيد من الألقاب الفردية والجماعية. ولعل تزامن دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2021 مع الاحتفال باليوبيل الفضي للجنة البارالمبية الإماراتية والتي لعب القدر دوراً في تأجيلها عاماً لتتفق المناسبتين معاً، هو فرصة لتأكيد النجاح واستمرار التميز والريادة لأبطال الإمارات من ذوي الهمم.



إنجازات



ووجه عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي التهنئة والتبريكات لمجلس إدارة اللجنة البارالمبية الوطنية بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي، مشيداً بالجهود الكبيرة للجنة البارالمبية والنقلة الكبيرة التي أحدثتها في دعم خطط التطوير الرياضي لمسيرة أصحاب الهمم ودورها المميز في توفير الظروف المناسبة لتحقيق الإنجازات في كل المحافل القارية والعالمية، مبيناً أن الإمارات وفي ظل دعم القيادة الرشيدة السخي لمسيرة أصحاب الهمم غدت في طليعة دول العالم في الدمج المجتمعي وخطط إشراكهم في مسيرة التنمية والنماء الوطني.



وقال: «نجحت اللجنة البارالمبية من تأسيس نموذج ريادي متفرد من العمل المؤسسي بمنظومته الاحترافية التي أسهمت في تحقيق الارتقاء بكافة المستويات للمنتخبات الوطنية وبجميع الرياضات، وعملت على تبني البرامج المتقدمة في خطط التطوير من خلال عملها الوثيق مع الاتحادات والأندية والكوادر التدريبية والفرق، وانعكس ذلك بشكل كبير على تطوير القطاع الرياضي لأصحاب الهمم».



حرص



من جانبه أكد سعيد عبد الغفار حسين الأمين العام للهيئة العامة للرياضة أن القيادة الرشيدة حريصة على تمكين جميع أفراد المجتمع وإتاحة الفرصة أمامهم ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع، ومساهمين بارزين في عملية التنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات.



وقال: «جاء تأسيس اللجنة البارالمبية الوطنية ترجمة لرؤية إنسانية تعكس حرص دولة الإمارات على ضرورة إشراك أصحاب الهمم في جميع أنواع الأنشطة الرياضية، وتعزيز عملية دمجهم في المجتمع من خلال مشاركتهم في العديد من الأنشطة الرياضية داخل الدولة وخارجها، والحرص على تقديم كافة أنواع الرعاية والدعم لهم بما في هذا التدريب وتوفير المرافق والخدمات وفق أعلى المستويات».

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