15 نزالاً و30 لاعباً في «مواي تاي 6 للمحترفين» غداً

المصدر: دبي – فائز بجبوج

تنطلق غداً بطولة مواي تاي 6 للمحترفين في صالة فيستيفال أرينا – دبي بمشاركة العديد من أبطال الإمارات والعالم، وستشهد البطولة 15 نزالاً بمشاركة نخبة من أبطال العالم يمثلون 17 دولة، ومن مختلف دول العالم يتقدمهم 6 لاعبين من أبطال الإمارات. كما أعلن اتحاد الإمارات لمواي تاي وكيك بوكسينج أن دولة الإمارات ستستضيف بطولة العالم 2022 بمشاركة 1200 لاعب ولاعبة يمثلون 120 دولة، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد الإمارات لمواي تاي وكيك بوكسينج مساء أمس في فندق هوليدي ان - دبي فيستيفال سيتي بحضور الأمين العام للاتحاد الدولي ستيفان فوكس وطارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد الأمين العام للاتحاد العربي لمواي تاي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لمواي تاي (IFMA) مدير البطولة.

من جانبه، أشاد ستيفان فوكس بجهود اتحاد الإمارات برئاسة عبدالله سعيد النيادي والمدير التنفيذي طارق المهيري ما ساهم في طفرة مواي تاي على مستوى المنطقة، مؤكداً أن اتحاد الإمارات قادر على نجاح بطولات الاتحاد الدولي كافة، على أمل أن تشهد الإمارات استضافة بطولة العالم لمواي تاي في 2022 بمشاركة 1200 لاعب ولاعبة من 120 دولة.

منافسة

على جانب آخر، يمثل الإمارات غداً في بطولة مواي تاي 6 الدولية للمحترفين 6 لاعبين يتنافسون على البطاقة الرئيسة للنزال وفي مقدمتهم لاعب منتخبنا الوطني «نمر الحلبة» إلياس حبيب علي في مواجهة قوية ونارية مع اللاعب الإسباني المصنف أنخيل ماركوز والذين يتنافسون لنيل لقب بطل (إنتركونتيننتال) الوزن الخفيف الثقيل WMC، وفي مواجهة أخرى قوية لنيل لقب بطل (إنتركونتيننتال) في الوزن المتوسط WMC يتنافس بطل منتخبنا الوطني أمين المعتصم مع البطل الإيطالي فرانسيسكو إيادانزا. وعلى اللقب الآسيوي سيواجه بطلنا زكريا الجماري المصنف الفلبيني فيليب ديلرامينو في وزن الريشة.

كما يواجه لاعب منتخبنا محمد مرضي اللاعب المغربي محمد أمين الحرار في مواجهة قوية ويلعب لاعب منتخبنا الوطني نور الدين سامير مع اللاعب الإسباني غوركا كارو في مواجهة مثيرة، أما لاعب منتخبنا البطل إبراهيم بلال فستكون مباراته مع اللاعب اليوناني إسبيرو بيسيري، وستتيح البطولة الوصول للأحزمة العالمية، وقد استعد منتخب الإمارات من خلال معسكر استغرق حوالي شهرين تطلعا لمنصة التتويج،خاصة وأغلب لاعبينا من المنصفين على كافه المستويات.

ترحيب

من جهته، أكد طارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد مدير البطولة، أن ختام موسم الاتحاد الحالي سيكون مثيرا ومميزا لمشاركة أبرز لاعبي الموسم المنصرم، مرحبا بستيفان فوكس أمين عام الاتحاد الدولي للمواي تاي الذي سيحضر فعاليات البطولة والتشاور مع اتحاد الإمارات حول توصية المجلس التنفيذي للجنة الاولمبية الدولية باعتماد رياضتي المواي تاي والكيك بوكسينج ضمن الألعاب الرياضية الاولمبية اعتبارا من دورة الألعاب الصيفية التي تقام عام 2024 في باريس أو دورة لوس انجلوس، بعد عرض التوصية علي الجمعية العمومية العادية (كونغرس) اللجنة الاولمبية الدولية التي تعقد اجتماعها على هامش دورة طوكيو المقبلة في اليابان اعتبارا من يوم 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبلين، وشكر مجلس دبي الرياضي على جهودهم لإنجاح تلك البطولة، وشكر كافه الأندية الأعضاء في مجال الألعاب القتالية.

إجراءات

وأكد مدير البطولة على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية ترجمه للبرتوكول الصحي الصادر من الجهات العليا، وقد سخر الاتحاد كافه سبل النجاح للبطولة التي ستقام بدون حضور جماهيري، إلا أن الاتحاد وفر خدمة البث المباشر عبر تطبيق UAM تسهيلا لوصول نقل وقائع البطولة لجميع محبي الرياضة حول العالم وأيضا سيتوفر النقل على صفحة الاتحاد الرسمية على الفيسبوك والموقع الإلكتروني بوجود تعليق عربي وأجنبي.

واختتم طارق المهيري موجها الشكر وتقدير لأبطال خط الدفاع الأول ولكل من ساهم وساعد في التصدي لجائحة كورونا لما له من أثر كبير في تسهيل وتسخير جميع الظروف لاستضافة الأحداث المجتمعية والاستمرار بإقامة الفعاليات الرياضية، ووجه شكره لكافة وسائل الإعلام الرياضية شركاء النجاح علي جهودهم في تغطيتهم المميزة والمستمرة لمسيرة الاتحاد منذ التأسيس.

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