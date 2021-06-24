(فيديو) جدة الكونغ فو.. عجوز مقاتلة في عمر الـ 98 عاماً

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان مؤخرا، مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وكتب: "روح الكونغ فو لا تكبر أبدا"، وفقاً لصحيفة "الشعب" الصينية.

ويظهر الفيديو عجوزا صينية من مقاطعة تشجيانغ في عمر الـ 98، بصدد ممارسة الكونغ فو. وقد أطلق عليها رواد مواقع التواصل اسم "جدة الكونغ فو".

تدعى هذه الجدة تشانغ خه شيان، وقد شاركت في صباح 12 يونيو، في نشاط رياضي نظمته قرية تشانغ كهنغ من محافظة نينغهاي التابعة لمقاطعة تشجيانغ، في إطار الترويج إلى الرياضة والتوعية بالفوائد الصحية لممارسة الرياضة.

ولعبت الجدة تشانغ خه شيان في هذا النشاط دور المحكم الرئيسي، حيث دخلت الساحة هي وابنها فنغ تشوان بعدما رن الجرس لأداء فن العصا. بعد ذلك، التحق العديد من الأصدقاء الأجانب المحبين لفنون الكونغ فو بالساحة ليتعلموا منها بعض تقنيات فن الملاكمة.

وتعد قرية تشانغ كهنغ واحدة من القرى الصينية الغنية بفنون الكونغ فو، حيث يكاد يكون جميع سكان القرية قادرين على ممارسة ملاكمة رقصة الأسد. وتعيش هذه الفنون في قرية تشانغ كهنغ منذ ما يزيد على 500 سنة. وقد تعلمت الجدة تشانغ فنون الدفاع عن النفس منذ الطفولة.

تتمتع الجدة تشانغ بجسم نحيف، لكن بشرتها متوهجة وحيوية.

وفي حديثها عن تجربتها في فنون الدفاع عن النفس، قالت بأنها بدأت بتعلم هذه الفنون كل يوم منذ سن الرابعة أو الخامسة. ورغم تقدمها في السن، إلا أنها لا تزال تمتلك جسما رياضيا وقويا. وتعمل الجدة تشانغ في الوقت الحالي على تعليم أحفادها هذه الرياضة، وتأمل أن يتوارثها الناس في قريتها جيلا بعد جيل.

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