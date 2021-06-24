كشف تحضيرات بطولة «مواي تاي 6» اليوم

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

يعقد اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج مؤتمراً صحافياً في الرابعة عصر اليوم في فندق هوليدي ان – دبي فيستيفال، وذلك للإعلان عن كل تفاصيل بطولة «مواي تاي 6 الدولية للمحترفين»، والتي ستقام منافساتها يوم غدٍ في صالة فيستيفال ارينا بدبي.

تحدث في المؤتمر ستيفان فوكس أمين عام الاتحاد الدولي للمواي تاي، وطارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد الإماراتي مدير البطولة إلى جانب عدد من المسؤولين والمهتمين بهذه البطولة وعدد من اللاعبين المشاركين في البطولة التي تكتسب أهمية كونها تمثل ختام منافسات موسم استثنائي، وخصوصاً أن التنافس سيكون على ثلاثة أحزمة معتمدة من الاتحاد الدولي.

ومن المتوقع أن تشهد البطولة مشاركة 30 لاعباً ولاعبة من المحترفين من 17 دولة، هذا إلى جانب مشاركة 6 لاعبين يمثلون منتخب الإمارات في هذا المحفل الكبير.

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