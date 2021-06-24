القرقاوي لشباب الأهلي: «بيضتم وجهنا»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

عبّر اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة عن سعادته بالمستوى والنتائج التي حققها فريق شباب الأهلي في النسخة 40 لبطولة الأندية الخليجية لكرة السلة التي تقام حالياً في دبي وتختتم السبت المقبل، جاء ذلك بعد نتائج الفوز المتتالية في البطولة، والانفراد بصدارة الدور التمهيدي، قبل خوض الدور نصف النهائي غداً، ووجه رسالة للفريق قال فيها: «بيضتم وجهنا وأنتم قادرون على إسعادنا والفوز باللقب الخليجي».

ورأى القرقاوي أن الصورة التي ظهر عليها ممثل الإمارات في مبارياته الثلاث أمام النصر السعودي والأهلي البحريني والكويت الكويتي تصب في النهاية لصالح منتخبنا الوطني للمرحلة المقبلة نظراً لوجود نخبة من اللاعبين الدوليين في صفوف الفريق، متمنياً استمرار هذا النجاح في الأدوار النهائية، مشيراً إلى أن تنظيم البطولة حقق نجاحاً واضحاً لافتاً بشهادة الأشقاء بدول مجلس التعاون، وطالب لاعبي شباب الأهلي بالتركيز في المباريات المقبلة والاستمرار في تحقيق الانتصارات.

حافز

كما أوضح القرقاوي أن عودة الحياة للملاعب الخليجية في اللعبة تعتبر حافزاً كبيراً على الاستمرار بتنظيم مسابقاتنا الخليجية والعربية في إشارة واضحة لرغبة الجميع على مواجهة التحديات والتغلب على «جائحة كورونا» طالما أن الجهة المنظمة تتخذ كل التدابير الاحترازية للمحافظة على سلامة الجميع من إداريين ومدربين ولاعبين وجماهير، وقال إن النسخة الخليجية الحالية أكدت تلك الحقيقة.

فوز رابع

وحقق شباب الأهلي فوزه الرابع على التوالي في البطولة أمس حاصلاً على العلامة الكاملة بنهاية الدور الأول «8 نقاط»، وجاء الفوز على الشمال القطري بنتيجة 114 ــ 88.

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