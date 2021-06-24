دوري «أم الإمارات» للجوجيتسو يتواصل اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم الجولة الرابعة من دوري «أم الإمارات» للجوجيتسو في جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة واسعة من لاعبات أندية وأكاديميات الدولة والتي تشهد منافسات قوية وساخنة.

ومع قرب إسدال الستار على منافسات البطولة تتطلع المشاركات في الجولة ما قبل الأخيرة إلى تقديم أداء متميز يضمن لهن مواصلة المشوار نحو الأدوار النهائية للبطولة أملاً في الوقوف على منصة التتويج، وتساهم هذه الجولة أيضاً في تعزيز جاهزية اللاعبات لخوض المنافسات والاستحقاقات المقبلة، والتي تتمتع بأهمية كبيرة مثل بطولة آسيا القارية ضمن سلسلة دوري رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في شهر يوليو، والنسخة 13 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نوفمبر من العام الجاري.

وتشهد الجولة الرابعة من البطولة منافسات في ثلاث فئات هي الناشئات «تحت 16 عاماً»، والشابات «تحت 18 عاماً»، والكبار «فوق 18 عاماً». وتملك أندية الوحدة والعين والجزيرة والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وأكاديمية بالمز الرياضية فريق 777 أفضلية نسبية كونها حافظت على مستويات ثابتة خلال الجولات الثلاث الأولى وجمعت أكبر قدر من النقاط.

وقال فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو إن الجولة الرابعة من البطولة ستمّهد الطريق أمام البطل وتقربه خطوة كبيرة نحو التتويج. مضيفاً إننا نتوقع نزالات قوية ورغبة حقيقية لدى البطلات لتحقيق الفوز.

تطور

وأوضح الشامسي أن الأداء الذي قدمته اللاعبات على البساط في الجولات الثلاث الأولى، يعكس التطور المستمر للجانب الفني، والجاهزية البدنية العالية التي تتمتع بها، كنتيجة للالتزام بالبرامج التدريبية ذات الجودة العالمية والكفاءة، والحرص على تنفيذ توجيهات وتعليمات الجهاز الفني.

تحقيق الإنجاز

وقالت شوق الكثيري لاعبة أكاديمية الوحدة للجوجيتسو من فئة الناشئين وزن 40 كجم إنها تطمح إلى تحقيق إنجاز مميز، بداية من هذه البطولة الغالية، معربة عن تفاؤلها بحظوظ أكاديمية الوحدة في دوري «أم الإمارات» نظراً للاستعدادات المكثفة للاعبات النادي.

وأضافت الكثيري إن اتحاد الإمارات للجوجيتسو ومن خلال جهوده المستمرة في تطوير البطولات المحلية أفسح المجال لمشاركة مشهودة لبنات الوطن، وتحقيق حلمهن في التواجد والاحتكاك مع منافسات يتمتعن برصيد وافر من التجربة والخبرة.

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