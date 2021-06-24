«دولية فزاع لأصحاب الهمم» تختتم بـ«تحدي المختلط» اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، يسدل الستار بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم اليوم على النسخة 11 من بطولة فزاع الدولية لرفعات القوة - كأس العالم دبي2021 بـ «تحدي المختلط» رجال ونساء ويشارك في هذا الحدث العالمي 300 لاعب ولاعبة من 62 دولة، حيث سيكون مسك الختام آخر الفرص المتاحة للاعبين من أجل حجز مقاعدهم في «بارالمبية» طوكيو.

وتقام البطولة وفق أعلى المعايير الاحترازية العالمية والبروتوكول الطبي في ظل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة وفي إطار القواعد الإرشادية التي أوصت بها الجهات المعنية وحكومة دبي ومجلس دبي الرياضي بعد أن حققت النسخ المختلفة لبطولات فزاع الدولية أهدافها المنشودة.

وكان تكرار مشهد الأرقام القياسية العنوان البارز في هذا التحدي العالمي الذي تسابق من خلاله الأبطال من مختلف القارات للظهور فيه من أجل ترك البصمة الأخيرة قبل خوض غمار دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو.

إنجازات

وحلّقت الروسية فيرا موراتوفا بـ «الرقم العالمي» والميدالية الذهبية في وزن 79 كجم تاركة المركز الثاني والميدالية الفضية إلى الصينية شونغ فيما كان المركز الثالث من نصيب الأوكرانية ناتاليا أولانيك.

وحقق الماليزي بوني بونيا رقماً قياسياً في وزن 72 كجم محلّقاً بالميدالية الذهبية تلاه في المركز الثاني الصيني بيغ هو، فيما كان المركز الثالث من نصيب نيجيريا عن طريق لاعبها نمدي.

وحلّقت المصرية رحاب أحمد بالمركز الأول وذهبية 50 كجم، فيما كان المركز الثاني والميدالية الفضية من نصيب الصينية دان هو، تلتها في المركز الثالث والميدالية البرونزية الروسية أنستازيا.

وفي مسابقة 55 كجم ناشئات حصلت النيجيرية أنون مارك على المركز الأول تاركة المركز الثاني للتركية بسراء دومام، تلتها في المركز الثالث الروسية نمارا بوت.

من ناحية أخرى وجهت اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم الشكر إلى رعاة الحدث وهم مجلس دبي الرياضي، تعاونية الاتحاد، هيئة كهرباء ومياه دبي، شيلدمي، ماي دبي، دبي الرياضية، موانئ دبي العالمية، شرطة دبي، دراجون أويل، أدم فيتال، إسعاف، الإمارات العالمية للألمنيوم، أبيليتي لايف، السوق الحرة دبي، هيئة الصحة بدبي.

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